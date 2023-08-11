SME DigitalFest 2023 Dorong UMKM Lakukan Transformasi Digital

JAKARTA - SME DigitalFest 2023 mendorong UMKM melakukan transformasi digital. Acara tersebut berlangsung di Gedung SMESCO, Jakarta pada tanggal 11-12 Agustus 2023.

Tingginya pertumbuhan UMKM di Indonesia meningkat sejak beberapa tahun terakhir. Exabytes Indonesia selaku penyelenggara juga berkomitmen penuh untuk mengedukasi UMKM dalam literasi digital.

Menurut data Exabytes pertumbuhan website di Indonesia sekitar 3.000-5.000 setiap bulannya. Mayoritas dari UMKM tersebut juga banyak didominasi oleh sektor industri kreatif.

"Kami melihat pertumbuhan website cukup positif, Di awal Mei kami melihat ada [pertumbuhan] 16-17% setiap bulannya," kata Country Manager Exabytes Indonesia, Indra Hartawan, Jumat (11/8/2023).

Diakui olehnya, proses digitalisasi UMKM akan mempermudah jangkauan pelaku usaha untuk mempromosikan produk mereka secara lebih luas. Inilah yang akan menjadi topik "Building Resilient SMEs in the Digital Era".

Namun pada praktiknya, masih banyak UMKM yang kurang mendapatkan informasi untuk mendigitalisasikan pemasaran produknya. Belum lagi adanya kekhawatiran akan keamanan dari layanan digital.