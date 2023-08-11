Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

SME DigitalFest 2023 Dorong UMKM Lakukan Transformasi Digital

Saliki Dwi Saputra , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |15:04 WIB
SME DigitalFest 2023 Dorong UMKM Lakukan Transformasi Digital
SME DigitalFest 2023 dorong UMKM lakukan transformasi digital (Foto: Okezone.com/Saliki Dwi Saputra)
A
A
A

JAKARTA - SME DigitalFest 2023 mendorong UMKM melakukan transformasi digital. Acara tersebut berlangsung di Gedung SMESCO, Jakarta pada tanggal 11-12 Agustus 2023.

Tingginya pertumbuhan UMKM di Indonesia meningkat sejak beberapa tahun terakhir. Exabytes Indonesia selaku penyelenggara juga berkomitmen penuh untuk mengedukasi UMKM dalam literasi digital.

Menurut data Exabytes pertumbuhan website di Indonesia sekitar 3.000-5.000 setiap bulannya. Mayoritas dari UMKM tersebut juga banyak didominasi oleh sektor industri kreatif.

"Kami melihat pertumbuhan website cukup positif, Di awal Mei kami melihat ada [pertumbuhan] 16-17% setiap bulannya," kata Country Manager Exabytes Indonesia, Indra Hartawan, Jumat (11/8/2023).

Diakui olehnya, proses digitalisasi UMKM akan mempermudah jangkauan pelaku usaha untuk mempromosikan produk mereka secara lebih luas. Inilah yang akan menjadi topik "Building Resilient SMEs in the Digital Era".

Namun pada praktiknya, masih banyak UMKM yang kurang mendapatkan informasi untuk mendigitalisasikan pemasaran produknya. Belum lagi adanya kekhawatiran akan keamanan dari layanan digital.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/01/56/3109644/menkomdigi_meutya_hafid-Wiv4_large.jpg
Indonesia Disebut Berpotensi Pimpin Ekonomi Digital di ASEAN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/12/54/3094943/indotelko_forum-gr9e_large.jpg
Akselerasi Transformasi Digital, Infrastruktur Harus Digenjot Merata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/57/3092682/maksimalkan_teknologi_pelaku_ukm_diharapkan_bisa_lebih_produktif_dan_efisien-WGYi_large.jpg
Maksimalkan Teknologi, Pelaku UKM Diharapkan Bisa Lebih Produktif dan Efisien
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/16/3045757/direktur_utama_telkomsel_nugroho-eMTH_large.jpg
Telkomsel Ciptakan Ekosistem Digital yang Aman dan Bertanggung Jawab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/27/57/2945589/5-rekomendasi-kado-digital-untuk-akhir-tahun-NQrqpAFkpN.jpg
5 Rekomendasi Kado Digital untuk Akhir Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/05/54/2933166/meningkatkan-kemampuan-menulis-pegawai-melalui-pelatihan-Z3mYZqNAjz.jpg
Meningkatkan Kemampuan Menulis Pegawai melalui Pelatihan
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement