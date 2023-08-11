Gara-Gara Lionel Messi, Pelanggan Apple TV Naik Dua Kali Lipat

JAKARTA - Gara-gara Lionel Messi, pelanggan Apple TV naik dua kali lipat. Hal itu tidak lepas dari banyaknya orang yang ingin menonton siaran Major League Soccer (MLS).

Messi diketahui hijrah ke Inter Miami setelah dua tahun membela Paris Saint-Germain (PSG). Kehadiran La Pulga -julukan Messi- di MLS pun menjadi daya tarik tersendiri.

Pemilik klub Inter Miami, Jorge Mass mengatakan bahwa sejak Messi bergabung permintaan berlangganan siaran sepak bola MLS yang dimiliki Apple mengalami peningkatan dua kali lipat. Dia bahkan menduga permintaan itu datang dari luar wilayah Amerika Serikat karena adanya keinginan siaran sepak bola menggunakan bahasa Spanyol.

"Permintaan ini akan terus naik dan benar-benar sangat menggembirakan," tulis Jorge Mass melalui akun X miliknya, Jumat (11/8/2023) ini.

Pernyataan Jorge Mass itu bahkan jadi sorotan Tim Cook, CEO Apple. Dia bahkan mencuit agar semua orang segera menonton sepak terjang Lionel Messi di Amerika Serikat.

"Segera tonton besok dan melihat Messi serta pertandingan lainnya di Apple TV," tulis Tim Cook melalui akun Twitter miliknya.