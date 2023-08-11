Daftar Cheat GTA 5 PS4 Terlengkap dan Terbaru 2023: Segera Anda Coba

JAKARTA - Daftar Cheat GTA 5 PS4 terlengkap dan terbaru 2023 masih jadi informasi yang paling dicari pecandu game Tanah Air. Meski sudah terbilang lawas, seri game yang mengusung tema aksi petualangan ini tidak pernah ditinggalkan jutaan penggemarnya. Segera Anda coba.

Seperti diketahui, GTA merupakan game yang hadir di berbagai platform dengan tampilan visual, grafik dan berbagai fitur yang membuat gamer selalu antusias untuk bermain. Salah satunya adalah fitur cheat.

Fitur cheat di game ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pemainnya. Karena itulah hingga saat ini game GTA ini masih eksis.

Berikut informasi mengenai daftar cheat GTA 5 PS4 terlengkap dan terbaru 2023 yang telah Sportstars.id rangkum dair berbagai sumber;

Daftar Cheat GTA 5 PS4 Terlengkap dan Terbaru 2023

Kebal Selama 5 Menit: Kanan, X, Kanan, Kiri, Kanan, R1, Kanan, Kiri, X, Segitiga

Cheat Darah dan Armor: Lingkaran, L1, Segitiga, R2, X, Kotak, Lingkaran, Kanan, Kotak, L1, L1, L1