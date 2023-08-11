Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cheat GTA 5 PS4 Lengkap dengan Bahasa Indonesia

Saliki Dwi Saputra , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |21:03 WIB
Cheat GTA 5 PS4 Lengkap dengan Bahasa Indonesia
GTA V
A
A
A

BERIKUT cheat Grand Theft Auto V (GTA V) yang bisa di PlayStation 4 (PS4) lengkap dengan bahasa Indonesia. Cheat ini dapat diaplikasikan saat offline dan akan membuat permainan semakin menarik dan seru. 

Seperti halnya cheat GTA San Andreas, Cheat GTA V di konsol bisa diaktifkan dengan menekan kombinasi tombol tertentu. Game GTA V pun juga menjadi game yang paling sukses sehingga banyak gamer yang tidak bosan untuk memainkannya. 

Meski dianggap ilegal, cheat GTA V akan membantu pemain untuk menyelesaikan misi lebih mudah. Mulai dari tidak terkalahkan, kendaraan kerena, dan trik-trik lain yang membuat permainan semakin menyengangkan.

Untuk mengaktifkan cheat GTA V di PS4 pemain cukup masukan kode kombinasi tombol dalam game dan akan muncul Cheat Activated jika berhasil. Sementara, untuk menonaktifkannya pemain cukup masukkan kode kembali.

Berikut cheat GTA V yang sering digunakan di PS4:

- Kode cheat agar kebal selama 5 menit: Kanan, X, Kanan, Kiri, Kanan, R1, Kanan, Kiri, X, Segitiga

- Kode cheat berenang cepat: Kiri, Kiri, L1, Kanan, Kanan, R2, Kiri, L2, Kanan

- Kode cheat bidikan slow motion: Kotak, L2, R1, Segitiga, Kiri, Kotak, L2, Kanan, X

- Kode cheat darah dan armor: Lingkaran, L1, Segitiga, R2, X, Kotak, Lingkaran, Kanan, Kotak, L1, L1, L1

- Kode cheat gameplay slow motion: Segitiga, Kiri, Kanan, Kanan, Kotak, R2, R1

- Kode cheat ganti cuaca: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Kotak

- Kode cheat gravitasi bulan: Kiri, Kiri, L1, R1, L1, Kanan, Kiri, L1, Kiri

- Kode cheat helikopter: Lingkaran, Lingkaran, L1, Lingkaran, Lingkaran, Lingkaran, L1, L2, R1, Segitiga, Lingkaran, Segitiga

