Konami Tetap Jadwalkan Game Suikoden I-II Remaster Rilis Tahun Ini

KONAMI masih tetap menjadwalkan game Suikoden I-II remaster dirilis tahun ini. Kabar ini tidak lepas dari informasi publiser pada laporan keuangan mereka.

Konami diketahui menjadi salah satu publiser game ternama asal Jepang yang menelurkan banyak game-game besar, seperti Metal Gear hingga eFootball yang dulunya bernama WinningEleven dan sebelumnya juga dikenal dengan Pro Evolution Soccer (PES).

Salah game klasik, Suikoden I dan Suikoden II juga menjadi game RPG yang cukup sukses di PlayStation 1, dengan lebih dari 100 karakter yang bisa dimainkan. Gaya khas pixel dan animasi dua dimensi gamenya juga menjadi ciri khas yang tidak terlupakan, ditambah jalan cerita yang sangat menarik.

Tahun lalu Konami pun mengonfirmasi akan kembali membawa Suikoden di tahun 2023. Meski tidak ada proses remake, namun versi remaster Suikoden I dan II akan hadir dalam satu bundle bertajuk "Suikoden I &II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars”.

BACA JUGA:

Proses remaster yang beredar juga terlihat niat dan membuat seri klasik ini terlihat ciamik. Terdapat peningkatan grafis, penyegaran karakter gambar dan suara, hingga peningkatan sistem permainan.