Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Konami Tetap Jadwalkan Game Suikoden I-II Remaster Rilis Tahun Ini

Saliki Dwi Saputra , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |09:00 WIB
Konami Tetap Jadwalkan Game Suikoden I-II Remaster Rilis Tahun Ini
Game Suikoden I&II Remaster tetap dijadwalkan rilis tahun 2023 (Foto: Konami)
A
A
A

KONAMI masih tetap menjadwalkan game Suikoden I-II remaster dirilis tahun ini. Kabar ini tidak lepas dari informasi publiser pada laporan keuangan mereka. 

Konami diketahui menjadi salah satu publiser game ternama asal Jepang yang menelurkan banyak game-game besar, seperti Metal Gear hingga eFootball yang dulunya bernama WinningEleven dan sebelumnya juga dikenal dengan Pro Evolution Soccer (PES).

 

Salah game klasik, Suikoden I dan Suikoden II juga menjadi game RPG yang cukup sukses di PlayStation 1, dengan lebih dari 100 karakter yang bisa dimainkan. Gaya khas pixel dan animasi dua dimensi gamenya juga menjadi ciri khas yang tidak terlupakan, ditambah jalan cerita yang sangat menarik.

Tahun lalu Konami pun mengonfirmasi akan kembali membawa Suikoden di tahun 2023. Meski tidak ada proses remake, namun versi remaster Suikoden I dan II akan hadir dalam satu bundle bertajuk "Suikoden I &II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars”.

 BACA JUGA:

Proses remaster yang beredar juga terlihat niat dan membuat seri klasik ini terlihat ciamik. Terdapat peningkatan grafis, penyegaran karakter gambar dan suara, hingga peningkatan sistem permainan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/24/326/3107560/bus_simulator_indonesia-5yUQ_large.jpg
Klik Link Download MOD BUSSID Paling Terbaru 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/17/326/3105332/refa_ardhi-8Vde_large.jpg
Refa Ardhi Ungkap Penawaran Menarik di Misteri Shop Bulan Juni!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/17/326/3105330/refa_ardhi-fPo5_large.jpg
Makhluk Misterius dan Perang Listrik di Full Episode Skib Toilet: Tonton Bersama Refa Ardhi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/17/326/3105325/refa_ardhi-lz3Z_large.jpg
Basoka dan Robot TP Man: Petualangan Seru Bersama Refa Ardhi di Episode 68
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/17/326/3105265/refa_ardhi-WYIv_large.jpg
Tantangan Seru: Refa Ardhi Buktikan Diri dengan 10 Kill Epic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/17/326/3105256/refa_ardhi_bagikan_tips_main_game_offline-k2ZI_large.jpg
Refa Ardhi Bagi Tips: Unduh Game Offline dan Dapatkan Item Langka
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement