Awas, Ini 5 Kebiasaan yang Bikin Battery Health iPhone Cepat Turun

JAKARTA - iPhone memiliki fitur battery health untuk mengetahui umur dan kapasitas pengisian baterai. Tapi banyak kebiasaan yang bikin battery health iPhone cepat turun.

Kondisi battery health 100% menandakan bahwa baterai iPhone dalam kondisi sehat. Artinya pengguna dapat menggunakan iPhone tersebut secara prima.

Di sisi lain, battery health akan mempengaruhi performa iPhone itu sendiri. Jika semakin rendah, semakin berkurang juga daya tahan dan performa iPhone saat digunakan.

Lantas apa saja sih, lima kebiasaan yang bikin battery health iPhone cepat turun? Simak ulasan Okezone Techno berikut ini:

1. Baterai sering dibiarkan kosong atau kepenuhan

Baterai iPhone memiliki senyawa kimia Lithium-ion dimana akan menurun seiring berjalannya waktu. Selain faktor penggunaan dan pengisian daya berulang kali, kebiasaan mengisi baterai sampai penuh 100% atau membiarkannya kosong total, turut mempengaruhi battery health.

Idealnya baterai bisa diisi saat kondisinya sudah 20% hingga 80%. iPhone sendiri akan memberikan notifikasi jika baterai sudah dalam kondisi 20%. Sementara itu iPhone juga akan berhenti sedikit di posisi 80%, sebelum naik hingga 100%.