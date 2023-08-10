Rayakan Hakteknas, Menteri Nadiem Sebut Indonesia Punya Kontribusi Perkembang Dunia

JAKARTA - Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim mengatakan Indonesia memiliki kontribusi atas perkembangan dunia dari segi pendidikan dan teknologi. Hal itu Nadiem sampaikan di perayaan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) yang ke-28, Kamis (10/8/2023).

Nadiem menyebut pihaknya telah fokus pada pengembangan mahasiswa melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Hal itu disampaikan Nadiem melalui video recording dalam acara peringatan Harteknas di Kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta Pusat.

"Selama empat tahun terakhir kita memperkuat potensi tersebut melalui gerakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang mengedepankan nilai kolaborasi dalam penciptaan inovasi. Dengan memberikan kesempatan mahasiswa belajar di luar kampus, generasi muda lebih berani terjun ke masyarakat dan berikan kontribusi nyata," ucap Nadiem , Kamis (10/8/2023).

"Sebagai negara dengan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang melimpah, Indonesia punya potensi luar biasa untuk berkontribusi atas perkembangan dunia," sambungnya.

Lewat MBKM, dia akan mewujudkan pembelajaran yang fleksibel guna menciptakan pendidikan yang inovatif, guna mengembangkan kemampuan literasi.

"Salah satunya program kampus mengajar yang sampai saat ini sudah mengirimkan lebih dari 110 ribu mahasiswa untuk mengajar di SD sampai SMA. Selama penugasan mereka membantu Ibu dan Bapak guru menerapkan pembelajaran yang inovatif dalam meningkatkan kemampuan literasi dan interaksi peserta didik," ucapnya.