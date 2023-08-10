Gak Mau Kalah dari Instagram, TikTok Juga Bikin Label Tandai Konten Buatan AI

JAKARTA - TikTok akan membuat label untuk menandai konten yang dibuat dengan Kecerdasaan Buatan (AI) di platform mereka. Cara ini pun sebelumnya juga diumumkan oleh Instagram sebagai fitur baru mereka.

Peneliti aplikasi Matt Navarra menyebut jika dirinya menemukan adanya pilihan 'sakelar' konten buatan AI di bagian bawah sebelum mengunggah video di TikTok.

Namun dalam akun X pribadinya, Navarra mengungkapkan fitur ini harus diaktifkan jika pengguna ingin menggunggah konten berbasis AI. Kemudian nanti akan ada notifikasi 'label' bahwa konten ini dibuat oleh AI.

Jika pengguna lalai atau membiarkan konten tersebut tetap diunggah, maka TikTok bisa penghapusan konten tersebut secara paksa. Namun sejauh ini belum diketahui kapan fitur itu diluncurkan untuk semua pengguna.

Sebelumnya langkah serupa juga diterapkan oleh Meta kepada Instagram. Hal itu membantu perusahaan dan pengguna agar tidak mendapatkan informasi yang salah.