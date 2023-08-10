Airlangga Hartarto Klaim Industri Otomotif Indonesia Lebih Besar dari Jepang

Airlangga Hartarto sebut industri otomotif Indonesia lebih besar dari Jepang. (Tangguh Yudha/Okezone)

JAKARTA - Industri otomotif Indonesia, menurut Menteri Kordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, lebih besar daripada Jepang.

"Karena otomotif ini tidak hanya di sektor manufaktur tapi juga perdagangan," kata Airlangga, saat kunjungan ke pameran otomotif GIIAS 2023, Kamis (10/9/2023).

Airlangga mengungkapkan bahwa kapasitas industri otomotif di Indonesia berada di peringkat 11 dunia. Di mana jumlah produksinya mencapai 1,1 juta dengan target ekspor 500 ribu serta jumlah tenaga kerja langsung mencapai 4 juta.

Lebih lanjut dia mengatakan industri otomotif Indonesia telah mengalami banyak kejutan karena melampaui analisa dan prediksi pengamat dan lembaga. Tak tanggung-tanggung, disebutkan olehnya, pertumbuhan telah menyentuh angka 5,7 persen.

"Pertumbuhan di atas 5 persen ini terjadi selama tujuh kuartal berturut-turut dan menunjukkan Indonesia memiiliki resiliensi yang kuat dan masuk ke dalam kategori Upper Middle Country," jelas Menteri Airlangga.

Hal senada juga dikatakan oleh Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), Yohannes Nangoi. Yang mana menurut penuturannya industri otomotif nasional berhasil menutup 2022 dengan sangat baik.