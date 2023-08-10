Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Ini Cheat GTA 5 PS3 Terlengkap di Tahun 2023!

Saliki Dwi Saputra , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |15:26 WIB
Ini Cheat GTA 5 PS3 Terlengkap di Tahun 2023!
Cheat GTA V di PS3 Terlengkap di tahun 2023 (Foto: Istimewa)
BERIKUT cheat Grand Theft Auto V (GTA V) terlengkap yang bisa digunakan di PlayStation 3 (PS3) di tahun 2023. Cheat ini jelas dapat memberikan pengalaman baru dan membuat permainan semakin seru. 

Seperti halnya cheat GTA San Andreas, Cheat GTA V di konsol bisa diaktifkan dengan menekan kombinasi tombol tertentu. Cheat tersebut akan membantu pemain mudah untuk menyelesaikan misi permainan GTA.

Meski dianggap ilegal, ada banyak alasan kenapa pemain sengaja menggunakan cheat di GTA V. Mulai dari tidak terkalahkan, kendaraan kerena, dan trik-trik lain yang membuat permainan semakin menyengangkan. 

Untuk mengaktifkan cheat GTA V di PS3 pemain cukup masukan kode kombinasi tombol dalam game dan akan muncul Cheat Activated jika berhasil. Sementara, untuk menonaktifkannya pemain cukup masukkan kode kembali.

 Berikut cheat GTA V untuk senjata di PS3:

 - Mode Kebal klik Kanan, X, Kanan, Kiri, Kanan, R1, Kanan, Kiri, X, Segitiga 

- Nyawa dan Armor tekan tanda Bulat, L1, Segitiga, R2, X, Kotak, Bulat, Kanan, Kotak, L1, L1, L1 

- Tinjuan Super Duper klik Kanan, Kiri, X, Segitiga, R1, Bulat, Bulat, Bulat, L2 

- Loncatan yang Super Tinggi klik Kiri, Kiri, Segitiga, Segitiga, Kanan, Kanan, Kiri, Kanan, Kotak, R1, R2 

- Gravitasi Bumi klik Kiri, Kiri, L1, R1, L1, Kanan, Kiri, L1, Kiri 

- Lari Cepat tekan tombol Segitiga, Kiri, Kanan, Kanan, L2, L1, Kotak 

- Berenang Cepat klik Kiri, Kiri, L1, Kanan, Kanan, R2, Kiri, L2, Kanan 

- Isi Skill secara Instan tekan X, X, Kotak, R1, L1, X, Kanan, Kiri, X 

- Gameplay Slow motion klik Segitiga, Kiri, Kanan, Kanan, Kotak, R2, R1 

- Mabuk tekan Segitiga, Kanan, Kanan, Kiri, Kanan, Kotak, Bulat, Kiri 

- Mengganti Cuaca klik R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Kotak 

- Menurunkan 1 Bintang Polisi klik R1, R1, Bulat, R2, Kanan, Kiri, Kanan, Kiri, Kanan, Kiri 

- Menaikkan 1 Bintang Polisi tekan tombol R1, R1, Bulat, R2, Kiri, Kanan, Kiri, Kanan, Kiri, Kanan 

- Parasut klik Kiri, Kanan, L1, L2, R1, R2, R2, Kiri, Kiri, Kanan, L1 

- Terjun dari Luar Angkasa klik L1, L2, R1, R2, Kiri, Kanan, Kiri, Kanan, L1, L2, R1, R2, Kiri, Kanan, Kiri, Kanan 

