Ini Cheat GTA 5 PS3 Terlengkap di Tahun 2023!

Cheat GTA V di PS3 Terlengkap di tahun 2023 (Foto: Istimewa)

BERIKUT cheat Grand Theft Auto V (GTA V) terlengkap yang bisa digunakan di PlayStation 3 (PS3) di tahun 2023. Cheat ini jelas dapat memberikan pengalaman baru dan membuat permainan semakin seru.

Seperti halnya cheat GTA San Andreas, Cheat GTA V di konsol bisa diaktifkan dengan menekan kombinasi tombol tertentu. Cheat tersebut akan membantu pemain mudah untuk menyelesaikan misi permainan GTA.

BACA JUGA: Cheat GTA 5 Terlengkap di PC

Meski dianggap ilegal, ada banyak alasan kenapa pemain sengaja menggunakan cheat di GTA V. Mulai dari tidak terkalahkan, kendaraan kerena, dan trik-trik lain yang membuat permainan semakin menyengangkan.

Untuk mengaktifkan cheat GTA V di PS3 pemain cukup masukan kode kombinasi tombol dalam game dan akan muncul Cheat Activated jika berhasil. Sementara, untuk menonaktifkannya pemain cukup masukkan kode kembali.

Berikut cheat GTA V untuk senjata di PS3:

- Mode Kebal klik Kanan, X, Kanan, Kiri, Kanan, R1, Kanan, Kiri, X, Segitiga

- Nyawa dan Armor tekan tanda Bulat, L1, Segitiga, R2, X, Kotak, Bulat, Kanan, Kotak, L1, L1, L1

- Tinjuan Super Duper klik Kanan, Kiri, X, Segitiga, R1, Bulat, Bulat, Bulat, L2

- Loncatan yang Super Tinggi klik Kiri, Kiri, Segitiga, Segitiga, Kanan, Kanan, Kiri, Kanan, Kotak, R1, R2

- Gravitasi Bumi klik Kiri, Kiri, L1, R1, L1, Kanan, Kiri, L1, Kiri

- Lari Cepat tekan tombol Segitiga, Kiri, Kanan, Kanan, L2, L1, Kotak

- Berenang Cepat klik Kiri, Kiri, L1, Kanan, Kanan, R2, Kiri, L2, Kanan

- Isi Skill secara Instan tekan X, X, Kotak, R1, L1, X, Kanan, Kiri, X

- Gameplay Slow motion klik Segitiga, Kiri, Kanan, Kanan, Kotak, R2, R1

- Mabuk tekan Segitiga, Kanan, Kanan, Kiri, Kanan, Kotak, Bulat, Kiri

- Mengganti Cuaca klik R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Kotak

- Menurunkan 1 Bintang Polisi klik R1, R1, Bulat, R2, Kanan, Kiri, Kanan, Kiri, Kanan, Kiri

- Menaikkan 1 Bintang Polisi tekan tombol R1, R1, Bulat, R2, Kiri, Kanan, Kiri, Kanan, Kiri, Kanan

- Parasut klik Kiri, Kanan, L1, L2, R1, R2, R2, Kiri, Kiri, Kanan, L1

- Terjun dari Luar Angkasa klik L1, L2, R1, R2, Kiri, Kanan, Kiri, Kanan, L1, L2, R1, R2, Kiri, Kanan, Kiri, Kanan