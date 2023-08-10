Mobile Legends Segera Rilis Skin Eksklusif Chou 'ECHO'

MANILA - MOONTON Games, selaku pengembang Mobile Legends, dikabarkan akan segera meluncurkan skin terbaru untuk hero Chou. Ya, skin tersebut adalah skin eksklusif dari tim Mobile Legends asal Filipina, ECHO.

Sebagai juara dari gelaran M4 World Champions, ECHO mendapatkan kebebasan untuk memilih hero yang akan diberikan skin eksklusif tim. Setelah juara, ECHO pun memilih Chou.

Dan setelah lama menunggu, MOONTON akhirnya memberikan penampakan perdana dari skin ECHO Chou. Dalam skin ini, Chou mengenakan kostum berwarna ungu, yang ikonik dengan tim ECHO.

Selain itu, dalam skin art yang diunggah oleh MOONTON, Chou juga terlihat sedang berselancar dengan seekor paus pembunuh (orca), yang merupakan logo atau maskot dari tim ECHO.

Skin 'ECHO' Chou ini disebut-sebut menjadi simbol dari kekuatan ECHO di skena internasional Mobile Legends. Orca yang merupakan salah satu predator ulung di lautan, merepresentasikan ECHO sebagai salah satu tim terkuat di Mobile Legends.

"Kami sangat bersyukur MOONTON Games bekerja sama dengan kami. Kami menikmati proses pembuatan skin ini bersama mereka, dan output terakhir ini merepresentasikan visi kami sebagai tim," tutur Mitch Liwanag, Country Manage ECHO, mengutip siaran pers MOONTON.