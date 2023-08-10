Free Fire Segera Hadirkan Patch 'MERDEKA', Mabar Dijamin Jadi Makin Seru

MERAMAIKAN perayaan HUT ke-78 Republik Indonesia, Free Fire akan menghadirkan patch teranyar dengan tema ‘Merdeka’ (OB41) mulai Kamis (10/8/2023).

Sebagai update ke-4 sepanjang tahun ini, patch ‘Merdeka’ akan membawa segudang hal baru yang akan memberi pengalaman bermain lebih seru dan lebih menantang bagi Survivors.

Mode Zombie Hunt: Double Evil

Patch Merdeka akan menghadirkan mode Zombie Hunt yang lebih seru dan menantang.

Sebagai mode yang selalu dinantikan Survivors, patch ini akan membuat mode ini makin seru dengan menghadirkan map, gameplay, hingga bos zombie yang lebih kuat!

Selain itu, akan hadir pula mode spesial bernama Double Evil, di mana pemain bakal melawan dua bos zombie sekaligus! Mode ini juga akan hadir dengan berbagai misi dan quest, layaknya permainan RPG!