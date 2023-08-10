Definisi Centang Hijau, Manfaat dan Cara Mendapatkannya

Sekarang ini sosial media sangat penting dalam mengembangkan bisnis. Pasalnya sekarang ini marketing digital semakin dibutuhkan ditengah pergeseran budaya belanja masyarakat Indonesia, salah satunya adalah dengan menggunakan platform WhatsApp.

Nah untuk menjaga kredibilitas WhatsApp kamu sebagai akun bisnis, maka kamu harus menggunakan WhatsApp yang telah tersertifikasi centang hijau. Ingin prospek dan pelanggan mempercayai bisnis kamu maka kamu harus mendapatkan WhatsApp bisnis kamu menjadi centang hijau.

Untuk mendapatkan centang hijau untuk bisnis kamu sebenarnya cukup sederhana. Kamu hanya perlu melakukan beberapa hal. Nah agar kamu lebih jelas maka kali ini akan membahas definisi, manfaat dan cara mendapatkan centang hijau.

Definisi centang hijau

Centang hijau WhatsApp adalah lencana yang dikeluarkan oleh WhatsApp untuk menunjukkan bahwa akun WhatsApp telah diverifikasi dan dinyatakan sebagai bisnis resmi yang diakui oleh WhatsApp. Dengan adanya centang hijau maka WhatsApp dapat membantu pengusaha meningkatkan kepercayaan pelanggan.

Dengan adanya WhatsApp centang hijau di sebelah nama akun WhatsApp bisnis kamu juga menunjukkan nama akun bisnis meskipun penerima tidak menyimpan nomor akun WhatsApp bisnis kamu.

Setelah mengetahui definisi tentu kamu bertanya, apa sih manfaat atau kegunaan dari centang hijau. Mari kita lihat beberapa keuntungan yang bisa didapatkan pengusaha dari tanda hijau (approved badge) pada aplikasi WhatsApp.

Manfaat centang hijau WhatsApp dalam bisnis

Mengapa kamu memerlukan centang hijau pada nama akun WhatsApp bisnis? Hal ini karena tanda centang hijau menawarkan banyak manfaat dan keuntungan yang bisa kamu dapatkan sebagai pengusaha.

Berikut manfaat centang hijau WhatsApp untuk bisnis:

• Meningkatkan citra perusahaan di mata calon pelanggan dan pelanggan yang sudah ada. Apalagi sekarang lebih dari 50 juta bisnis menggunakan WhatsApp Business, logo hijau dapat membedakan bisnis kamu dari bisnis lain.

• Tingkatkan kepercayaan bisnis, karena pelanggan lebih mempercayai akun yang sudah memiliki sertifikat hijau WhatsApp daripada yang tidak.

• Tingkatkan penjualan karena hal ini dapat mengurangi jumlah pelanggan yang meragukan kehandalan bisnis kamu. Hal ini juga secara tidak langsung dapat meningkatkan penjualan bisnis kamu.