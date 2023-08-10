Aman dan Cepat, WhatsApp akan Mendukung Penggunaan Passkey

JAKARTA - WhatsApp dilaporkan akan mendukung penggunaan passkey untuk menggantikan kata sandi. Langkah tersebut diklaim akan membuat pengguna dapat lebih aman sekaligus praktis dalam penggunaannya.

Sebelumnya ramai terjadi kasus phishing karena lemahnya sistem kata sandi yang digunakan. Oleh sebab itu dengan dukungan passkey dianggap dapat menjadi solusi meningkatkan keamanan.

Dalam versi Beta yang beredar, pengguna WhatsApp nantinya dapat melakukan verifikasi data mereka dan masuk ke akun mereka. Fitur ini pun telah mendaptakn dukunagn Google Password Manager.

"Anda sekarang dapat menggunakan sidik jari, wajah, atau kunci layar untuk memverifikasi apakah itu diri Anda dengan passkey," tulis WhatsApp.

"Passkey Anda disimpan dengan aman di Google Password Manager Anda." tambah keterangan tersebut.

Pada halaman pengaturan sandi, pengguna nantinya dapat mengaktifkan passkey untuk memulai verifikasi identitas mereka. Namun jika dirasa kurang nyaman, pengguna dapat menonaktifkannya dan menggunakan metode kata sandi seperti biasanya.