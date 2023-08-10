Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Aman dan Cepat, WhatsApp akan Mendukung Penggunaan Passkey

Saliki Dwi Saputra , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |09:11 WIB
Aman dan Cepat, WhatsApp akan Mendukung Penggunaan Passkey
WhatsApp akan hadirkan fitur passkey (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - WhatsApp dilaporkan akan mendukung penggunaan passkey untuk menggantikan kata sandi. Langkah tersebut diklaim akan membuat pengguna dapat lebih aman sekaligus praktis dalam penggunaannya.

Sebelumnya ramai terjadi kasus phishing karena lemahnya sistem kata sandi yang digunakan. Oleh sebab itu dengan dukungan passkey dianggap dapat menjadi solusi meningkatkan keamanan.

Dalam versi Beta yang beredar, pengguna WhatsApp nantinya dapat melakukan verifikasi data mereka dan masuk ke akun mereka. Fitur ini pun telah mendaptakn dukunagn Google Password Manager.

"Anda sekarang dapat menggunakan sidik jari, wajah, atau kunci layar untuk memverifikasi apakah itu diri Anda dengan passkey," tulis WhatsApp.

"Passkey Anda disimpan dengan aman di Google Password Manager Anda." tambah keterangan tersebut.

Pada halaman pengaturan sandi, pengguna nantinya dapat mengaktifkan passkey untuk memulai verifikasi identitas mereka. Namun jika dirasa kurang nyaman, pengguna dapat menonaktifkannya dan menggunakan metode kata sandi seperti biasanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/16/3176485/whatsapp-M7cU_large.jpg
Cara Aman Kirim Foto Sekali Lihat di WhatsApp
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/16/3172340/whatsapp-3AlC_large.jpg
Cara Melihat Pesan WhatsApp yang Sudah Dihapus Pengirim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/57/3164397/whatsapp-SyNB_large.jpg
Apa Fungsi Scheduled Call di Fitur Baru WhatsApp
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/57/3149951/whatsapp-sePV_large.jpg
Dinilai Berisiko Tinggi, DPR AS Larang WhatsApp dari Semua Perangkatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/57/3145339/status_whatsapp_kini_bisa_dibagikan_pengguna_lain-7Bo0_large.jpg
WhatsApp Kembangkan Fitur Baru, Kini Status Bisa Dibagikan Pengguna Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/03/54/3135882/whatsapp-DZg1_large.jpg
Melonjak, Pengguna WhatsApp Tembus 3 Miliar
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement