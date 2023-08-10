Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Berikut Harga Tiket GIIAS 2023 dan Cara Belinya Lengkap!

Saliki Dwi Saputra , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |09:53 WIB
Berikut Harga Tiket GIIAS 2023 dan Cara Belinya Lengkap!
Cara membeli tiket GIIAS 2023 (Foto: Okezone.com/Muhammad Pratama Supriyadillah)
A
A
A

JAKARTA - Berikut harga tiket Pameran GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS 2023) dan cara membelinya lengkap baik secara online dan offline. 

Acara GIIAS 2023 berlangsung mulai hari ini, Kamis (10/8/2023) hingga tanggal 20 Agustus 2023, di ICE BSD, Tangerang. Hajatan pecinta otomotif itu juga diramaikan oleh ratusan brand ternama.

Pengunjung dapat membeli tiket masuk GIIAS secara online melalui aplikasi Auto360 dengan harga weekdays (Senin-Jumat) Rp50.000. Sedangkan untuk weekends (Sabtu-Minggu) seharga Rp100.000.

Sementara khusus pada 17 Agustus 2023 atau bertepatan dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia, tiket GIIAS 2023 dijual secara dengan harga spesial, yaitu Rp78.000, sesuai dengan kemerdekaan ke-78.

Berikut cara melakukan pembelian tiket GIIAS 2023 baik secara online dan offline.

Cara beli tiket GIIAS 2023 secara online:

1. Download aplikasi Auto360 melalui PlayStore atau AppStore;

2. Kemudian pilih akun. Jika belum memiliki akun Auto360 dapat membuatnya  terlebih dahulu dengan mengisi seluruh identitas yang ada;

3. Lalu kembali ke halaman beranda, pilih “Tiket Pameran”;

4. Kemudian pilih kategori tiket pamerannyang diinginkan;

5. Selanjutnya pilih hari dan sesi berkunjung kemudian isi identitas diri;

6. Setelah itu lakukan pembayaran;

7. Ketika pembayaran telah berhasil, nantinya pengunjung akan dikirimkan e-ticket melalui email;

8. E-ticket dapat digunakan pada saat acara berlangsung.

Halaman:
1 2
      
