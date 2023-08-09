Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

7 Rekomendasi Aplikasi Baca Komik Online Gratis 2023, Gak Bikin Kantog Bolong

Bertold Ananda , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |11:34 WIB
7 Rekomendasi Aplikasi Baca Komik Online Gratis 2023, Gak Bikin Kantog Bolong
Ilustrasi (Foto:Freepik)
A
A
A

DERETAN aplikasi baca komik gratis 2023 secara online bisa Anda coba dalam menghemat kantong. Pasalnya banyak aplikasi yang menawarkan tonton gratis tanpa harus berbayar.

Berikut 7 aplikasi baca komik gratis 2023 dilansir dari Geeksgyaan:

1. Readcomiconline

Yang pertama dalam daftar adalah readcomicsonline.ru yang merupakan salah satu sumber komik digital terbaik tanpa harus bayar.

Selain itu, situs webnya menarik untuk dilihat dan Anda bahkan dapat menemukan hampir semua komik yang ingin Anda baca. Jadi menurut kami, Anda harus mencobanya sekali.

2. ViewComic

Berikutnya dalam daftar adalah “ViewComic.com” yang merupakan sumber komik online lain sangat populer.

Bagi pecinta komik yang berhubungan dengan Marvel, Image, DC, Vertigo, atau penerbit besar lainnya, bisa kunjungi aplikasi ini.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
