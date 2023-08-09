Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Ilmuwan Harvard Sebut Misteri Keberadaan Alien Akan Terungkap dalam Beberapa Hari Kedepan

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |22:00 WIB
Ilmuwan Harvard Sebut Misteri Keberadaan Alien Akan Terungkap dalam Beberapa Hari Kedepan
Ilustrasi keberadaan alien (Foto: The Conversation)
A
A
A

JAKARTA - Dr Avi Loeb, seorang astrofisikawan Harvard University, yakin bahwa manusia akan segera mengungkap misteri keberadaan alien dalam kurun waktu kurang dari sebulan. Ia bahkan menyebut seluruh pertanyaan tentang alien akan terjawab dalam beberapa hari kedepan.

Seperti dilansir dari Metro pada Rabu (9/8/2023), Dr Avi Loeb mengaku telah memperhitungkan prediksi ini secara matang. Pernyataan kontroversial ini ia ungkapkan berdasarkan riset terhadap sejumlah pecahan meteor yang jatuh beberapa tahun sebelumnya.

Dr Avi Loeb diketahui telah mengkaji pecahan meteor yang jatuh ke Bumi pada tahun 2014 lalu. Meteor, yang dikenal sebagai CNEOS 2014-01-08 itu sebelumnya terdeteksi oleh project Catalina Sky Survey NASA yang memiliki misi mencari komet dan asteroid yang dapat mengancam Bumi.

Meteor CNEOS 2014-01-08 bergerak dengan kecepatan luar biasa 28 mil per detik, yang jauh lebih cepat daripada asteroid atau komet yang dikenal. Hal ini membuat Dr Avi Loeb percaya bahwa meteor tersebut mungkin berasal dari antarbintang, yang berarti berasal dari sistem bintang lain.

"Meteor ini istimewa karena sangat cepat. Itu bergerak lebih cepat dari 95% bintang terdekat di dekat Matahari karena beberapa dorongan yang dimilikinya," kata Dr Avi Loeb menjelaskan.

Selain melakukan penelitian terhadap CNEOS 2014-01-08, Dr Avi Loeb dan timnya juga meriset pecahan meteor dari Samudra Pasifik yang jsrih pada tahun 2022 lalu. Fragmen ini ditemukan terbuat dari paduan baja dan titanium yang aneh yang jauh lebih kuat daripada bahan alami.

