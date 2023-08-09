Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Perangi Revenge Porn, Pengguna Google Search Dapat Hapus Foto Tak Senonoh

Saliki Dwi Saputra , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |10:27 WIB
Perangi <i>Revenge Porn</i>, Pengguna Google Search Dapat Hapus Foto Tak Senonoh
Ilustrasi korban revenge porn (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Google memperbaharui kebijakan dan fitur tebaru pada laman Google Search. Nantinya pengguna dapat langsung menghapus gambar tidak senonoh dari laman Google Search. 

Sebelumnya mesin pencarian terbesar di dunia itu baru saja memperbaharui fitur pencarian hingga menghapus informasi kontak penggunanya dari hasil pencarian. Hal ini memungkinkan pengguna untuk meninjau dan menghapus informasi yang bersifat pribadi. 

Kabar baiknya fitur itu juga mencakup foto-foto tidak senonoh yang diunggah ke internet secara non-konsensual seperti kasus Revenge Porn. Namun, kebijakan tersebut tidak akan berlaku untuk konten yang dikomersilkan.

Sekadar informasi revenge porn merupakan istilah kepada aktivitas penyebaran gambar atau video seksual eksplisit dari seseorang, yang diunggah di internet. Aktivitas ini terjadi dan dilakukan oleh mantan pasangan seksual, tanpa persetujuan subjek dan dengan tujuan memicu rasa tertekan atau malu dari korbannya.

“Apapun jenis situs web, baik yang berisi informasi pribadi, gambar eksplisit, atau tipe penghapusan lainnya, kami telah memperbarui dan menyederhanakan formulir yang Anda gunakan untuk mengajukan permintaan penghapusan,” ujar Danielle Romain, Wakil Presiden Trust di Google, dikutip Rabu (9/8/2023).

Tidak sepenuhnya terhapus 

Pada pratiknya menghapus gambar dari Google Search memang tidak sepenuhnya menghilangkan dari web. Namun pembaruan itu diharapkan dapat memberikan rasa aman dan kontrol pengguna terhadap data pribadi mereka yang ada di Google.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/10/54/3047041/openai-58nS_large.jpg
Dominasi Mesin Pencarian Google Makin Terancam AI, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/54/3028332/google_messages-fvnx_large.jpg
Google Hadirkan Fitur Gemini AI ke Google Message
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/57/3022840/google_play_store-qs7w_large.jpg
Google Kerjakan Fitur Auto-Launch untuk Aplikasi yang di Download di Play Store
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/54/3012924/google_ai_overview-k6TY_large.jpg
Fitur AI Google Ngawur, Suruh Pengguna Makan Batu Sampai Lompat dari Jembatan untuk Obati Depresi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/54/3008645/circle_to_search-h8aw_large.jpeg
Google Luncurkan Fitur Circle to Search Bisa Bantu Siswa Belajar dan Kerjakan PR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/29/54/3002230/google-kVum_large.jpg
4 Cara Download Gambar di Google Bagi Pengguna HP maupun PC
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement