Hore, Aplikasi Gmail di Ponsel Kini Sudah Bisa Langsung Terjemahkan Email Bahasa Asing

JAKARTA - Aplikasi Gmail di ponsel kini sudah memiliki fitur terjemahan. Jadinya email berbahasa asing dapat langsung diterjemahkan sesuai kebutuhan.

Fitur terjemahan di Gmail sejatinya sudah ada jika penggunanya mengakses layanan itu melalui situs Gmail di PC. Kini layanan tersebut hadir di aplikasi Gmail yang biasa digunakan di ponsel pintar.

"Fitur yang sangat diinginkan ini akan membantu pengguna untuk mengerti isi surat yang menggunakan berbagai bahasa asing," tulis Google Blog, Rabu (9/8/2023).

Cara menggunakannya sendiri sangat mudah. Pengguna cukup memilih email di Inbox yang masih berbahasa asing. Setelahnya pengguna akan mendapatkan opsi terjemahan di judul email.

