Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cara Buka Gembok Twitter Lengkap dari HP dan PC

Saliki Dwi Saputra , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |05:47 WIB
Cara Buka Gembok Twitter Lengkap dari HP dan PC
Cara membuka 'gembok' di Twitter (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Cara membuka gembok Twitter alias akun yang di-private cukup mudah. Namun cara itu akan membuat akun bisa dilihat oleh publik.

Menggembok atau mem-private akun X, -- yang dulu bernama Twitter, berguna untuk melindungi tweet pengguna dari akun yang bukan menjadi follower.

 BACA JUGA:

Dengan membuka gembok praktis akan membuat akun pengguna terbuka untuk umum dan seluruh tweetnya dapat dilihat oleh orang lain. Hal ini pun bisa berisiko untuk keamanan sang pengguna.

Cara membuka akun private Twitter di HP

Terdapat perbedaan tampilan untuk perangkat Android dan iOS untuk layanan X. Tapi mekanisme penonaktifan akun private kurang lebih cukup sederhana.

Untuk ponsel Android cukup masuk ke Aplikasi X kemudian klik foto Profile > Setting and privacy > Audience and tagging > Privacy and safety > kemudian geser tombol ke kiri untuk menonaktifkan Protect your tweets.

Sedangkan untuk iOS, pengguna dapat membuka Aplikasi X, kemudian klik foto Profile di pojok kiri atas. Pilih Settings and support > Privacy and safety > Audience and tagging > kemudian geser tombol ke kiri untuk menonaktifkan Protect your tweets.

Setelah itu akun secara otomatis terbuka dan pengguna lain bisa melihat Tweet pengguna.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/19/54/2923242/3-cara-simpan-video-media-sosial-x-ke-hp-android-6epZ6BOpKq.jpg
3 Cara Simpan Video Media Sosial X ke HP Android
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/25/54/2889520/cara-menghapus-akun-x-twitter-dengan-mudah-dan-cepat-1sR6mGtJu5.jpg
Cara Menghapus Akun X (Twitter) dengan Mudah dan Cepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/22/54/2869142/elon-musk-ingin-hapus-headline-berita-di-x-ngomel-lagi-Yvl5JtXV65.jpg
Elon Musk Ingin Hapus Headline Berita di X, Ngomel Lagi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/21/54/2868441/hilangkan-jejak-digital-ini-lifehack-cari-dan-hapus-twit-lama-di-twitter-x-N6pBcffOmm.jpeg
Hilangkan Jejak Digital, Ini Lifehack Cari dan Hapus Twit Lama di Twitter/X
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/21/54/2868392/x-siap-ketar-ketir-meta-segera-rilis-threads-versi-web-minggu-ini-H1yO6pQ85e.jpeg
X Siap Ketar-ketir, Meta Segera Rilis Threads Versi Web Minggu Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/21/54/2867969/pengguna-twitter-x-tak-lagi-bisa-lihat-twit-lawas-elon-musk-akui-tak-ada-yang-sempurna-52iusFAteP.jpeg
Pengguna Twitter/X Tak Lagi Bisa Lihat Twit Lawas, Elon Musk Akui Tak Ada yang Sempurna
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement