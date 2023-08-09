Cara Buka Gembok Twitter Lengkap dari HP dan PC

JAKARTA - Cara membuka gembok Twitter alias akun yang di-private cukup mudah. Namun cara itu akan membuat akun bisa dilihat oleh publik.

Menggembok atau mem-private akun X, -- yang dulu bernama Twitter, berguna untuk melindungi tweet pengguna dari akun yang bukan menjadi follower.

Dengan membuka gembok praktis akan membuat akun pengguna terbuka untuk umum dan seluruh tweetnya dapat dilihat oleh orang lain. Hal ini pun bisa berisiko untuk keamanan sang pengguna.

Cara membuka akun private Twitter di HP

Terdapat perbedaan tampilan untuk perangkat Android dan iOS untuk layanan X. Tapi mekanisme penonaktifan akun private kurang lebih cukup sederhana.

Untuk ponsel Android cukup masuk ke Aplikasi X kemudian klik foto Profile > Setting and privacy > Audience and tagging > Privacy and safety > kemudian geser tombol ke kiri untuk menonaktifkan Protect your tweets.

Sedangkan untuk iOS, pengguna dapat membuka Aplikasi X, kemudian klik foto Profile di pojok kiri atas. Pilih Settings and support > Privacy and safety > Audience and tagging > kemudian geser tombol ke kiri untuk menonaktifkan Protect your tweets.

Setelah itu akun secara otomatis terbuka dan pengguna lain bisa melihat Tweet pengguna.