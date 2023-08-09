Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Intip Kemampuan BMW 7 dan i7 Series Protection Terbaru, Anti Bom hingga Serangan Drone

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |19:54 WIB
BMW 7 dan i7 Series Protection. (Doc. BMW)
BMW 7 dan i7 Series Protection. (Doc. BMW)
A
A
A

JERMAN - BMW baru-baru ini menyegarkan mobil proteksi antipeluru terbaru mereka yakni BMW 7 Series dan i7 Series Protection.

Kedua mobil tersebut didukung oleh mesin yang berbeda, BMW 7 Series Protection menggunakan mesin konvensional V8 yang mampu memberikan tenaga sebesar 562 daya kuda, sedangkan BMW i7 Series Protection digerakkan oleh dua motor listrik dan baterai dengan kekuatan 544 daya kuda.

Bagian paling menarik dari kedua mobil supermewah ini tentu saja adalah teknologi keamanannya. Kali ini BMW meningkatkan level keamanan yang dipakai oleh mobil tersebut hingga jadi benar-benar mirip tank dengan tampilan mewah.

Kali ini sistem proteksi yang digunakan mencapai standar VR9. Sistem perlindungan itu bahkan digunakan di setiap bagian mobil. Jadi penggunaannya memang tidak terbatas di bagian-bagian tertentu saja.

Diklaim mobil ini mampu bertahan dari serangan seperti bom, granat, peluru, dan yang terbaru adalah terlindung dari serangan drone.

"Tangki bensin mobil untuk mesin konvensional ini akan menutup secara otomatis jika mendeteksi adanya serangan," tulis keterangan resmi BMW, Rabu (9/8/2023).

Hanya saja jangan berharap soal performa dari kedua mobil proteksi ini. Bobot kedua mobil semakin berat karena memang mendapatkan lapisan khusus guna melindungi dari serangan.

Halaman:
1 2
      
