Toyota Beberkan Cara agar Industri Otomotif Indonesia Bersaing dengan Thailand: Market Kita Tertahan

Industri mobil Tanah Air. (Foto: Muhamad Fadli Ramadan/Okezone)

JAKARTA – Industri otomotif Indonesia selalu dibandingkan dengan Thailand. Dan salah satu faktor yang cukup mempengaruhi ialah kebijakan pajak kendaraan.

PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) yang mengekspor mobil produksi Indonesia ke Thailand pun menjabarkan perbedaan pajak kendaraan yang berlaku di Thailand dan Indonesia.

“Kita kan selalu membandingkan sama Thailand jumlah (penjualannya), tapi pernah nggak kita bandingkn pajaknya? Pajak di Thailand itu bisa dikatakan separuh dari pajak yang ada di Indonesia,” kata Wakil Presiden TMMIN Bobo Azam di Toyota Karawang Plant 2, Jawa Barat, belum lama ini.

Menurut Bob, pajak kendaraan yang tinggi di Indonesia membuat pasar tertahan, dimana konsumen menahan diri untuk lakukan transaksi.

Lebih lanjut Bob pun mencontohkan saat pemerintah Indonesia memberlakukan relaksasi pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yang membuat penjualan melonjak.

“Market kita itu tertahan. Pajak kita ada pajak barang mewah, bea balik nama, PPN. Pajaknya lebih tinggi. Begitu (PPnBM) di bebasin, langsung penjualannya naik pesat. Padahal masih ada tuh bea balik nama,” ujarnya.

Akibat tingginya pajak kendaraan roda empat di Indonesia membuat target penjualan yang sudah dipatok sejak 2016 tidak tercapai.

BACA JUGA: Ini Line Up Mobil Listrik Pabrikan Jepang dan China di GIIAS 2023

Bob menegaskan hal tersebut seharusnya menjadi perhatian pemerintah agar industri otomotif Tanah Air semakin berkembang.

“Artinya kalau dibandingkan dengan Thailand, potensi kita itu besar. Dari 2016-2017, diproyeksikan pada 2020 (penjualan) dua juta unit mobil. Sekarang hanya 1,1 juta,” ucap Bob.