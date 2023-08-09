Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Starter Pokemon Scarlet dan Violet Akan Hadir di Pokemon GO

Muhammad Pratama Supriyadillah , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |21:00 WIB
Starter Pokemon Scarlet dan Violet Akan Hadir di Pokemon GO
Sprigatito, Quaxly, dan Fuecoco merupakan starter di Pokemon Scarlet dan Violet (Foto: Polygon)
A
A
A

PARA pemain Pokemon GO akan kedatangan konten baru. Ya, starter dari Pokemon Scarlet dan Violet, yakni Fuecoco, Sprigatito, dan Quaxly, akan hadir di game besutan Niantic tersebut.

Hal ini diumumkan pada gelaran Pokemon Presents, yang berlangsung pada Selasa (8/8/2023) kemarin. Fuecoco, Sprigatito, dan Quaxly akan segera bisa ditangkap para pemain di Pokemon GO.

"Bersiap-siap lah untuk petualangan yang seru dalam mencari Pokemon dari setiap region, mulai dari Kanto sampai Paldea," tulis pengumuman Pokemon di acara Pokemon Presents.

"Merayakan tahun ketujuh dari Pokemon GO, petualangan kalian akan semakin luas, karena dunia adalah panggung kalian," tambahnya.

Kendati demikian, masih belum diketahui apakah The Pokemon Company akan membawa seluruh Pokemon generasi kesembilan (dari serial Scarlet dan Violet) atau tidak.

Namun, dengan kehadiran Fuecoco, Sprigatito, serta Quaxly ke dalam game, kehadiran Pokemon Gen 9 lainnya di dalam Pokemon GO disinyalir tak akan lama.

Pokemon GO sendiri merupakan game petualangan yang mencampurkan dunia nyata dengan dunia virtual lewat teknologi AR (Augmented Reality). Niantic selaku pengembang merilis Pokemon GO pada 2016 untuk perangkat iOS dan Android.

(Muhammad Pratama Supriyadillah)

      
