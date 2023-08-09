Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Street Fighter 6 Jalin Kolaborasi dengan Teenage Mutant Ninja Turtles Pasca EVO 2023

Muhammad Pratama Supriyadillah , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |16:00 WIB
Street Fighter 6 Jalin Kolaborasi dengan Teenage Mutant Ninja Turtles Pasca EVO 2023
Street Fighter X Teenage Mutant Ninja Turtles (Foto: IGN)
ADA yang unik dari Street Fighter 6 di EVO 2023. Capcom selaku pengembang gim fighting tersebut memutuskan berkolaborasi dengan Teenage Mutant Ninja Turtles (TMNT) untuk menghadirkan konten-konten unik.

Keempat kura-kura ninja favorit kita semua, Leonardo, Donatello, Raphael, dan Michaelangelo, ikut meramaikan jagat Street Fighter 6 mulai Selasa (8/8/2023) kemarin, atau pasca EVO 2023.

Nantinya, TMNT akan hadir sebagai berbagai macam aksesoris, mulai dari kostum, emote, stamp, hingga titel.

Perlu diketahui, konten TMNT ini bukanlah sebuah karakter DLC, mengingat kostum TMNT nantinya akan bisa digunakan di berbagai karakter Street Fighter 6 lainnya.

Kabar mengenai kehadiran konten TMNT di Street Fighter 6 ini berbarengan dengan akan dirilisnya film baru kura-kura ninja, berjudul TMNT: Mutant Mayhem.

Para penggemar pun menilai kolaborasi konten ini sebagai cara Street Fighter 6 memberikan ucapan selamat kepada tim kura-kura ninja.

Konten kolaborasi dengan Teenage Mutant Ninja Turtles ini tersedia di seluruh konsol Street Fighter 6, mulai dari Playstation 4 dan 5, Xbox Series, serta PC.

(Muhammad Pratama Supriyadillah)

      
