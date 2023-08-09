Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Kreatif, Gamer Ini Bangun Kastil Mewah di Minecraft untuk Lamar Pacarnya

Saliki Dwi Saputra , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |14:02 WIB
Kreatif, Gamer Ini Bangun Kastil Mewah di Minecraft untuk Lamar Pacarnya
Seorang gamer melamar pacarnya dengan membuat kastil mewah di Minecraft (Foto: Reddit)
MINECRAFT dikenal sebagai salah satu game yang mengasah kreativitas pemainnya. Terbukti, salah seorang pemainnya baru-baru ini sanggup membangun kastil besar dan terlihat mewah untuk persembahan melamar pacarnya.

Seorang pengguna dengan akun Reddit @jesus_keanu membagikan sejumlah gambar dari keindahan dan ukuran kastil yang dibangun di Minecraft sebagai hadiah pertunangannya.

 

Dia tampak membangun kastil megah khas abad pertengahan di Eropa. Selain itu dia juga menghiasi seluruh interior kastil dengan perabotan dan ornamen nan detil.

Unggahan kastil megah itu pun mendapatkan pujian dari pengguna Reddit yang lain. Mereka setuju jika sang kreator benar-benar memiliki passion yang luar biasa dengan game Minecraft, dan tentunya dimotivasi oleh sang kekasih.

 BACA JUGA:

"Luar biasa, tunanganmu sangat beruntung," puji pengguna Reddit Dependen-Strain-471. 

