GTA 6 Dirilis Paling Lama Tahun 2025

Saliki Dwi Saputra , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |11:43 WIB
GTA 6 Dirilis Paling Lama Tahun 2025
GTA 6 akan dirilis tahun 2025 (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Publisher GTA 6 Take-Two mengatakan jika game GTA 6 akan dirilis paling lama tahun 2025. Pernyataan itu disampaikan lantaran mereka masih fokus mengembangkan game tersebut.

Sejumlah laporan mengatakan bahwa Rockstar Games masih melakukan tahap pengembangan. Bahkan game GTA 6 disebut-sebut sebagai game dengan biaya produksi termahal di industri game.

 BACA JUGA:

Take-Two sendiri masih fokus untuk mempromosikan Red Dead Redemtion akan segera hadir di Nintendo Switch dan Playstation 4 pada bulan Agustus ini. Inilah yang kemudian membuat perusahaan masih belum bisa memastikan memastikan waktu pasti perilisan GTA 6.

Dikutip dari Gamerant, Rabu (9/8/2023), Take-Two menyebut jika GTA 6 direncanakan rilis paling lama dalam 20 bulan ke depan. Tapi jika merujuk pada kebiasaan Two-Takes, bisa saja game ini dirilis Maret 2025.

Halaman:
1 2
      
