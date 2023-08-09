GTA 6 Dirilis Paling Lama Tahun 2025

JAKARTA - Publisher GTA 6 Take-Two mengatakan jika game GTA 6 akan dirilis paling lama tahun 2025. Pernyataan itu disampaikan lantaran mereka masih fokus mengembangkan game tersebut.

Sejumlah laporan mengatakan bahwa Rockstar Games masih melakukan tahap pengembangan. Bahkan game GTA 6 disebut-sebut sebagai game dengan biaya produksi termahal di industri game.

Take-Two sendiri masih fokus untuk mempromosikan Red Dead Redemtion akan segera hadir di Nintendo Switch dan Playstation 4 pada bulan Agustus ini. Inilah yang kemudian membuat perusahaan masih belum bisa memastikan memastikan waktu pasti perilisan GTA 6.

Dikutip dari Gamerant, Rabu (9/8/2023), Take-Two menyebut jika GTA 6 direncanakan rilis paling lama dalam 20 bulan ke depan. Tapi jika merujuk pada kebiasaan Two-Takes, bisa saja game ini dirilis Maret 2025.