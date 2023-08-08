Resmi Hadir di Indonesia, TWS Sony WF-1000X M5 Boyong Fitur Peredam Suara Terbaik

TWS Sony WF-1000X M5 resmi diluncurkan di Indonesia dengan harga Rp4 jutaan (Foto: Okezone.com/Saliki Dwi Saputra)

JAKARTA - Sony Indonesia resmi merilis TWS Sony WF-1000X M5 yang menghadirkan fitur peredam suara terbaik saat ini. Dengan bentuk yang lebih ringkan dan ringkas, perangkat ini ditujukan bagi pengguna yang senang mendengarkan musik dengan kualitas suara terbaik.

President Director of PT Sony Indonesia, Yoshiyuki Fujioka menjelaskan bahwa Sony WF-1000X M5 mengutamakan kualitas audio terbaik dengan peningkatan di sejumlah elemen.

"Dengan teknologi peredam suara, Anda dapat merasakan pengalaman imersif ketika mendengarkan musik yang jernih tapa gangguan di sekitar." kata Yoshiyuki dalam acara peluncuran di Jakarta, Selasa (8/8/2023).

Lebih lanjut ada tiga mirkofon yang ada di masing-masing earbud WF-1000X M5, termasuk dual microphone mics yang meningkatkan kinerja peredaman frekuensi rendah. Adanya Integrated Processor V2 yang baru dikembangkan oleh Sony membuka potensi HD Noise Cancelling Processor QN2e.

Penggabungan eleman ini pun menghasilkan kualitas peredam suara bising di sekitar, sehingga pengguna dapat mendengarkan audio lebih baik dan jernih.

Salah satu fitur unggulan yang ditawarkan oleh Sony WF-1000X M5 adalah Call Quality yang akan fokus menangkap suara pengguna di dalam keramaian. Saat Okezone coba, perangkat ini secara otomatis menonaktifkan peredam suara saat pengguna berbicara dengan sekitar.

Sony WF-1000X M5 disebutkan punya bobot lebih ringan 20% dari pendahulunya, WF-1000X M4. Sedangkan ukurannya menjadi lebih kecil 25% dari sang kakak.