Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Resmi Hadir di Indonesia, TWS Sony WF-1000X M5 Boyong Fitur Peredam Suara Terbaik

Saliki Dwi Saputra , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |17:46 WIB
Resmi Hadir di Indonesia, TWS Sony WF-1000X M5 Boyong Fitur Peredam Suara Terbaik
TWS Sony WF-1000X M5 resmi diluncurkan di Indonesia dengan harga Rp4 jutaan (Foto: Okezone.com/Saliki Dwi Saputra)
A
A
A

JAKARTA - Sony Indonesia resmi merilis TWS Sony WF-1000X M5 yang menghadirkan fitur peredam suara terbaik saat ini. Dengan bentuk yang lebih ringkan dan ringkas, perangkat ini ditujukan bagi pengguna yang senang mendengarkan musik dengan kualitas suara terbaik.

President Director of PT Sony Indonesia, Yoshiyuki Fujioka menjelaskan bahwa Sony WF-1000X M5 mengutamakan kualitas audio terbaik dengan peningkatan di sejumlah elemen.

 

"Dengan teknologi peredam suara, Anda dapat merasakan pengalaman imersif ketika mendengarkan musik yang jernih tapa gangguan di sekitar." kata Yoshiyuki dalam acara peluncuran di Jakarta, Selasa (8/8/2023). 

Lebih lanjut ada tiga mirkofon yang ada di masing-masing earbud WF-1000X M5, termasuk dual microphone mics yang meningkatkan kinerja peredaman frekuensi rendah. Adanya Integrated Processor V2 yang baru dikembangkan oleh Sony membuka potensi HD Noise Cancelling Processor QN2e.

BACA JUGA:

Sony Hadirkan Update Beta PS5 Gratis, Ada Banyak Fitur Baru 

Penggabungan eleman ini pun menghasilkan kualitas peredam suara bising di sekitar, sehingga pengguna dapat mendengarkan audio lebih baik dan jernih.

Salah satu fitur unggulan yang ditawarkan oleh Sony WF-1000X M5 adalah Call Quality yang akan fokus menangkap suara pengguna di dalam keramaian. Saat Okezone coba, perangkat ini secara otomatis menonaktifkan peredam suara saat pengguna berbicara dengan sekitar. 

Sony WF-1000X M5 disebutkan punya bobot lebih ringan 20% dari pendahulunya, WF-1000X M4. Sedangkan ukurannya menjadi lebih kecil 25% dari sang kakak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/16/3176419/playstation_6-i5q0_large.jpg
Komentar Bos Sony Beri Petunjuk soal Jadwal Rilis PS 6
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/326/3103131/game_tha_last_of_us-LH3C_large.jpg
Sony Siapkan Teknologi Anyar, Pemain Playstation Bisa Cium Aroma saat Bermain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/326/3017325/ps_vr2-V9xu_large.jpg
Sony Luncurkan Adaptor PC untuk PS VR2, Bisa Digunakan untuk Game Steam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/20/326/2985668/sony_ps_vr2-L4tj_large.jpg
Sony Hentikan Produksi Headset PS VR2, Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/02/57/2964653/sony-dikabarkan-bakal-luncurkan-smartphone-layar-lipat-intip-bocorannya-eYERKrsFl6.jpg
Sony Dikabarkan Bakal Luncurkan Smartphone Layar Lipat, Intip Bocorannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/15/57/2901496/sony-rilis-alpha-7cr-dan-alpha-7c-ii-di-indonesia-segini-harganya-b1yqfAsVEh.JPG
Sony Rilis Alpha 7CR dan Alpha 7C II di Indonesia, Segini Harganya!
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement