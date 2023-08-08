Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Spesifikasi dan Harga Tiga Model OPPO Reno10 Series yang Baru Rilis

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |15:54 WIB
Spesifikasi dan Harga Tiga Model OPPO Reno10 Series yang Baru Rilis
Tampilan OPPO Reno 10 Series (Foto: Tangguh Yudha/Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - OPPO resmi memboyong Reno10 Series ke pasar Indonesia pada Selasa (8/8/2023). Terdiri dari tiga buah model, yakni Reno10 5G, Reno10 Pro 5G, dan Reno10 Pro + 5G, masing-masingnya hadir dengan mengusung spesifikasi berbeda.

Lantas seperti apa spesifikasi OPPO Reno10 Series? Tanpa berlama-lama lagi, berikut paparan lengkapnya.

OPPO Reno10 5G

OPPO Reno10 5G hadir membawa layar AMOLED 6.7 inci dengan resolusi 1080 x 2412 piksel. Layar tersebut juga sidah mendukung refresh rate 120Hz, memiliki kecerahan maksimal 950 nits, dan mampu menampung 1 miliar warna.

Dalam menopang kebutuhan fotografi, dibekali dengan kamera utama 64MP, kamera telefoto 32MP 2x optical zoom, kamera ultrawide 8MP, dan kamera selfie 32MP. Sektor dapur pacunya mengandalkan MediaTek Dimensity 7050 yang dipadu RAM 8GB dan ROM 256GB.

OPPO Reno10 5G berjalan di sistem operasi Android 13 dengan antarmuka ColorOS 13.1. Dayanya bersumber dari baterai berkapasitas 5.000 mAh yang sudah mendukung teknologi pengisian cepat 67W.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita ototekno lainnya
