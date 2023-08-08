20 Kumpulan Font Aesthetic Keren Tinggal Copy Paste

DALAM dunia digital font aesthetic keren dapat memberikan daya tarik visual lebih kuat. Pemilihan ini dapat memberikan sentuhan estetika yang unik pada sebuah konten.

BACA JUGA: 6 Cara Mengganti Font di Android Supaya Tampilan Lebih Keren

Dalam memilih font, pastikan sesuai dengan konteks dan tujuan dari konten yang di produksi. Pasalnya font menggambarkan identitas brand yang dapat menarik perhatian konsumen ketika membacanya.

BACA JUGA: Simak Cara Menggunakan Font Cuping Telegram Tanpa Aplikasi Tambahan

Ada banyak sekali font menarik yang dibutuhkan oleh pembuat kornet. Dafont selaku website penyedia font memberikan berbagai inspirasi gaya tulisan.

Berikut adalah kumpulan font esthetic keren tinggal copy paste melansir website Dafont, Selasa (8/8/23):

1. Vogue by Sinister Fonts

Link download: https://dl.dafont.com/dl/?f=vogue

2. Planet Kosmos by Planet

Link download: https://dl.dafont.com/dl/?f=planet_kosmos

3. Bakpia by Rush

Link download: https://dl.dafont.com/dl/?f=bakpia