20 Kumpulan Font Aesthetic Keren Tinggal Copy Paste

DALAM dunia digital font aesthetic keren dapat memberikan daya tarik visual lebih kuat. Pemilihan ini dapat memberikan sentuhan estetika yang unik pada sebuah konten.
Dalam memilih font, pastikan sesuai dengan konteks dan tujuan dari konten yang di produksi. Pasalnya font menggambarkan identitas brand yang dapat menarik perhatian konsumen ketika membacanya.
Ada banyak sekali font menarik yang dibutuhkan oleh pembuat kornet. Dafont selaku website penyedia font memberikan berbagai inspirasi gaya tulisan.
Berikut adalah kumpulan font esthetic keren tinggal copy paste melansir website Dafont, Selasa (8/8/23):
1. Vogue by Sinister Fonts
Link download: https://dl.dafont.com/dl/?f=vogue
2. Planet Kosmos by Planet
Link download: https://dl.dafont.com/dl/?f=planet_kosmos
3. Bakpia by Rush
Link download: https://dl.dafont.com/dl/?f=bakpia