Suhu Lautan Capai Angka Tertinggi Sepanjang Sejarah, Kehidupan di Bumi Terancam

JAKARTA - Perubahan iklim telah memberikan dampak yang sangat signifikan bagi Bumi. Saat ini dikatakan bahwa suhu lautan sudah mencapai yang tertinggi sepanjang sejarah sehingga mengancam kelangsungan hidup di Bumi.

Menurut layanan perubahan iklim UE, Copernicus, rata-rata suhu permukaan laut global harian mencapai 20,96 derajat Celcius pada minggu ini, mengalahkan rekor sebelumnya yang ditetapkan pada 2016.

Ini jauh di atas rata-rata sepanjang tahun ini, yaitu sekitar 16 derajat Celcius, sebagaimana dihimpun dari Metro, Selasa (8/8/2023).

Pemanasan lautan menjadi perhatian utama karena memiliki sejumlah dampak negatif pada kesehatan Bumi. Misalnya, lautan yang lebih hangat dapat menyebabkan peristiwa cuaca yang lebih ekstrem, seperti angin topan dan siklon.

Lautan di Bumi menyerap sejumlah besar panas yang terperangkap di atmosfer oleh gas rumah kaca, membantu mengatur iklim dan mencegahnya menjadi terlalu panas. Jika ini sudah terlanjur terlalu panas, maka akan berakibat buruk.

Suhu lautan yang panas dapat melepaskan lebih banyak karbon dioksida ke atmosfer. Selain itu lautan panas juga bisa menyebabkan pemutihan karang yang berdampak buruk pada ekosistem dan kelangsungan hidup di bawah laut.