Warga Inggris Sebut Ada Pangkalan Alien di Dasar Lepas Pantai

JAKARTA - Seorang pemburu UFO bernama Russell Kellet mengklaim bahwa ia berhasil menemukan pangkalan alien di dasar lepas pantai Inggris. Menurut Russell, temuannya itu merupakan hasil dari penyelidikannya selama 20 tahun terakhir.

Penampakan pangkalan alien yang berada di dasar laut itu terekam dalam kumpulan kaset. Russell mengungkap rekaman tersebut setelah ramai kabar bahwa Amerika Serikat selama ini menyembunyikan segala informasi tentang alien dari publik.

Sebagaimana dihimpun dari Metro, Selasa (8/8/2023), Russell menyebut pangkalan alien yang ia temukan berada di daerah tempat pilot RAF, William Schaffner, menabrakkan pesawatnya ke Laut Utara pada bulan September 1970 silam.

Dimana dikatakan pada saat itu pilot RAF mengejar UFO namun tidak berhasil dan malah jatuh, hanya menyisakan bangkai pesawat yang baru ditemukan tiga bulan kemudian, sementara keberadaan jasad pilot masih misterius sampai saat ini.

"Saya telah mengunjungi situs ini selama 20 tahun terakhir, menangkap cuplikan benda-benda yang keluar dari air," kata Russell.

Dalam rekaman, menunjukan dua pesawat aneh muncul dari laut yang saling berdampingan. Mereka berbentuk segitiga terbang dengan suara yang menggelegar seperti jet tempur atau pesawat terbang.