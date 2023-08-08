Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Warga Inggris Sebut Ada Pangkalan Alien di Dasar Lepas Pantai

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |19:00 WIB
Warga Inggris Sebut Ada Pangkalan Alien di Dasar Lepas Pantai
Ilustrasi alien (Foto: University of Oxford)
A
A
A

JAKARTA - Seorang pemburu UFO bernama Russell Kellet mengklaim bahwa ia berhasil menemukan pangkalan alien di dasar lepas pantai Inggris. Menurut Russell, temuannya itu merupakan hasil dari penyelidikannya selama 20 tahun terakhir.

Penampakan pangkalan alien yang berada di dasar laut itu terekam dalam kumpulan kaset. Russell mengungkap rekaman tersebut setelah ramai kabar bahwa Amerika Serikat selama ini menyembunyikan segala informasi tentang alien dari publik.

Sebagaimana dihimpun dari Metro, Selasa (8/8/2023), Russell menyebut pangkalan alien yang ia temukan berada di daerah tempat pilot RAF, William Schaffner, menabrakkan pesawatnya ke Laut Utara pada bulan September 1970 silam.

Dimana dikatakan pada saat itu pilot RAF mengejar UFO namun tidak berhasil dan malah jatuh, hanya menyisakan bangkai pesawat yang baru ditemukan tiga bulan kemudian, sementara keberadaan jasad pilot masih misterius sampai saat ini.

"Saya telah mengunjungi situs ini selama 20 tahun terakhir, menangkap cuplikan benda-benda yang keluar dari air," kata Russell.

Dalam rekaman, menunjukan dua pesawat aneh muncul dari laut yang saling berdampingan. Mereka berbentuk segitiga terbang dengan suara yang menggelegar seperti jet tempur atau pesawat terbang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/22/56/2998977/ilustrasi-RyHi_large.jpg
Peneliti Usulkan Metode Baru untuk Cari Kehidupan Alien di Planet Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/14/56/2954594/sempat-jadi-misteri-analisis-forensik-ungkap-wujud-asli-mumi-alien-peru-AkW3tvLZw1.jpg
Sempat Jadi Misteri, Analisis Forensik Ungkap Wujud Asli Mumi Alien Peru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/25/56/2944607/astronom-deteksi-sinyal-radio-misterius-super-cepat-berasal-dari-alien-8yQD6L8UUn.jpeg
Astronom Deteksi Sinyal Radio Misterius Super Cepat, Berasal dari Alien?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/21/56/2942622/berita-penemuan-alien-paling-viral-sepanjang-tahun-2023-rNDqhZXSW5.jpeg
Berita Penemuan Alien Paling Viral Sepanjang Tahun 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/27/56/2927869/wow-suara-ikan-paus-diyakini-awal-untuk-belajar-bahasa-alien-ZO5C2Hhovh.jpg
Wow, Suara Ikan Paus Diyakini Awal untuk Belajar Bahasa Alien
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/09/56/2917432/alien-dari-peru-kembali-viral-diklaim-bukan-rekayasa-qL4O2ZBu6A.jpg
Alien dari Peru Kembali Viral, Diklaim Bukan Rekayasa
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement