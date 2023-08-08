Usai Supermoon, Fenomena Blue Moon Juga akan Muncul Akhir Agustus

JAKARTA - Fenomena Blue Moon akan muncul di akhir Agustus mendatang. Blue Moon merupakan Bulan Purnama terdekat, terbesar, dan paling terang di sepanjang tahun.

Blue Moon akan mencapai puncaknya pada Rabu 30 Agustus 2023 pukul 21:36. Akibat fenomena ini, jarak antara Bulan dan Bumi menjadi sangat dekat, yakni hanya (222.043 mil), seperti dihimpun dari Alamanac, Selasa (8/8/2023).

Sekadar informasi, Blue Moon mengacu pada bulan purnama kedua yang terjadi dalam bulan kalender yang sama, yang biasanya terjadi beberapa tahun sekali. Blue moon terakhir, misalnya, terjadi pada Oktober 2020.

Meskipun namanya Blue Moon atau Bulan Biru, tampilanya tentu tidak akan berwarna biru sama sekali. Istilah ini sebenarnya berasal dari ekspresi abad ke-16, di mana Blue Moon merujuk pada sesuatu yang tidak pernah atau jarang sekali terjadi.

Blue Moon berwarna biru hanya terjadi dalam kondisi atmosfer tertentu. Misalnya setelah terjadinya letusan gunung berapi Krakatau yang masif pada tahun 1884 silam yang membuat Blue Moon menjadi berwarna biru.

Ini terjadi karena awan abu dan debu yang sangat besar disuntikkan ke stratosfer (5 hingga 30 mil di atas permukaan bumi), awan aerosol ini menyebabkan Bulan dan Matahari tampak biru dari banyak lokasi di Belahan Bumi Utara.