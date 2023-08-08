Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Usai Supermoon, Fenomena Blue Moon Juga akan Muncul Akhir Agustus

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |06:32 WIB
Usai Supermoon, Fenomena Blue Moon Juga akan Muncul Akhir Agustus
Fenomena Blue Moon (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Fenomena Blue Moon akan muncul di akhir Agustus mendatang. Blue Moon merupakan Bulan Purnama terdekat, terbesar, dan paling terang di sepanjang tahun.

Blue Moon akan mencapai puncaknya pada Rabu 30 Agustus 2023 pukul 21:36. Akibat fenomena ini, jarak antara Bulan dan Bumi menjadi sangat dekat, yakni hanya (222.043 mil), seperti dihimpun dari Alamanac, Selasa (8/8/2023).

Sekadar informasi, Blue Moon mengacu pada bulan purnama kedua yang terjadi dalam bulan kalender yang sama, yang biasanya terjadi beberapa tahun sekali. Blue moon terakhir, misalnya, terjadi pada Oktober 2020.

Meskipun namanya Blue Moon atau Bulan Biru, tampilanya tentu tidak akan berwarna biru sama sekali. Istilah ini sebenarnya berasal dari ekspresi abad ke-16, di mana Blue Moon merujuk pada sesuatu yang tidak pernah atau jarang sekali terjadi.

BACA JUGA:

7 Dampak Supermoon Bagi Kesehatan dan Fakta di Baliknya, Benarkah Bisa Pengaruhi Kesuburan? 

Blue Moon berwarna biru hanya terjadi dalam kondisi atmosfer tertentu. Misalnya setelah terjadinya letusan gunung berapi Krakatau yang masif pada tahun 1884 silam yang membuat Blue Moon menjadi berwarna biru.

Ini terjadi karena awan abu dan debu yang sangat besar disuntikkan ke stratosfer (5 hingga 30 mil di atas permukaan bumi), awan aerosol ini menyebabkan Bulan dan Matahari tampak biru dari banyak lokasi di Belahan Bumi Utara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/56/3104228/bulan_purnama_wolf_moon-GELZ_large.jpg
Bulan Purnama Wolf Moon Malam Ini Bakal Perlihatkan Konjugasi 4 Planet 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/26/56/2975734/snow-moon-bulan-purnama-terkecil-2024-tampak-pada-24-februari-ZRQi7RcLDp.jpg
Snow Moon, Bulan Purnama Terkecil 2024 Tampak pada 24 Februari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/03/56/2792289/mengapa-bulan-selalu-berubah-bentuk-cek-faktanya-P53byHHAUB.jpg
Mengapa Bulan Selalu Berubah Bentuk? Cek Faktanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/09/21/56/2474628/purnama-terakhir-di-september-harvest-moon-akan-terjadi-malam-ini-Y7d0sUdbIl.jpg
Purnama Terakhir di September, Harvest Moon Akan Terjadi Malam ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/06/25/16/2430863/begini-deretan-penampakan-bulan-purnama-stroberi-di-berbagai-negara-tbjXSHaZfs.jpg
Begini Deretan Penampakan Bulan Purnama Stroberi di Berbagai Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/06/25/16/2430767/alasan-bulan-purnama-di-bulan-juni-disebut-bulan-purnama-stroberi-4QJwkpU8Rx.jpg
Alasan Bulan Purnama di Bulan Juni Disebut Bulan Purnama Stroberi
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement