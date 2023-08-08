Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Duel Duo Miliarder Terancam Batal, Elon Musk Ngeluh Perlu Operasi

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |22:00 WIB
Duel Duo Miliarder Terancam Batal, Elon Musk Ngeluh Perlu Operasi
Elon Musk (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Adu jotos antara dua orang terkaya di dunia, Elon Musk dan Mark Zuckerberg terancam batal. Bukan tanpa alasan, pasalnya baru-baru ini Musk mengeluh sakit punggung hingga harus menjalankan operasi.

Musk yang merupakan pemilik media sosial X itu mengaku baru saja menerima MRI di leher dan punggung atasnya. Hasilnya memang belum terungkap tapi ia mengungkap bahwa kemungkinan akan dilakukan operasi.

Operasi ini jelas tidak hanya akan menunda pertarungan dirinya dengan Zuckerberg tapi berpotensi membatalkan pertarungan yang padahal sudah dinanti banyak orang. Banyak yang ragu pertarungan akan tetap dilangsungkan.

"Saya mendapatkan MRI leher & punggung atas saya besok. Mungkin memerlukan pembedahan sebelum pertarungan bisa terjadi. Akan tahu minggu ini," kata Musk dikutip dari akun X-nya pada Selasa (8/8/2023).

Untuk diketahui, pertarungan antara Mark Zuckerberg dengan Elon Musk sendiri rencanaya akan digelar di Las Vegas. Zuckerberg tampaknya cukup serius tentang pertarungan sejak awal bisa dilihat dari latihan kerasnya yang sering ia bagikan.

Elon Musk juga beberapa kali terlihat berlatih bela diri bersama legenda MMA, Georges St-Pierre. Pengusaha yang juga pemilik dari perusahaan antariksa SpaceX itu bahkan siap menyerahkan X kepada Mark Zuckerberg bila kalah dalam pertarungan.

Seperti yang mungkin kalian sudah ketahui. Elon Musk dan Mark Zuckerberg, keduanya merupakan orang yang menyandang gelar orang terkaya di planet ini. Wajar jika adu jotos keduanya begitu dinanti masyarakat dunia.

(Muhammad Pratama Supriyadillah)

      
