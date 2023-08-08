Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Facebook Messenger Tak Lagi Jadi Aplikasi SMS Mulai September 2023

Muhammad Pratama Supriyadillah , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |22:00 WIB
Facebook Messenger Tak Lagi Jadi Aplikasi SMS Mulai September 2023
Layanan pesan singkat dan media sosial Meta (Foto: Reuters)
A
A
A

KIPRAH Facebook Messenger sebagai aplikasi SMS sepertinya akan berakhir. Itu setelah Meta mengumumkan bahwa Messenger tidak lagi mendukung SMS mulai September 2023.

Messenger pertama kali menjadi software pihak ketiga untuk layanan SMS pada tahun 2012. Namun, hal itu hanya bertahan selama satu tahun.

Dan pada 2016, Facebook mengumumkan bahwa Messenger kembali bisa digunakan untuk mengirim SMS, memisahkan pesan Messenger yang menggunakan data internet.

Akan tetapi, setelah kembali diumumkan sebagai aplikasi SMS, Meta kembali menghentikan dukungan Messenger sebagai software pihak ketiga pesan singkat tersebut.

Meta tak menginformasikan secara detail alasan mereka menghentikan dukungan SMS di aplikasi Messenger, selain pengumuman yang tertera saat membuka aplikasi.

"Jika Anda menggunakan Messenger sebagai aplikasi default SMS di Android Anda, patut diingat kalau Messenger tak akan bisa lagi mengirim dan menerima pesan SMS dengan data internet, setelah Anda melakukan update pada 28 September 2023," tulis Meta melansir Neowin.net.

Dengan begitu, para pengguna mau tidak mau harus kembali menggunakan pulsa jika ingin mengirimkan SMS. Popularitas aplikasi SMS dari pihak ketiga memang terus menurun, lantaran tak memiliki akses ke fitur RCS.

(Muhammad Pratama Supriyadillah)

      
