Makin Canggih, Google Search Kini Bisa Bisa Koreksi dan Cek 'Grammar'

JAKARTA - Google menjadi mesin pencarian yang cukup populer di dunia. Kini Google Search juga telah dibekali oleh fitur yang dapat memberikan koreksi dan mengecek tata bahasa (grammar) penggunanya.

Fitur ini dibantu oleh kecerdasan buatan (AI). Nantinya Google akan mengecek tata bahasa Inggris yang baik dan benar.

Dikutip dari 9to5 Google, fitur grammar di Google Search dapat mengoreksi dan memberikan saran jika ada kalimat yang tata bahasanya salah. Fitur ini juga dapat memberitahukan pengguna jika kalimat tersebut sudah benar.

Secara sederhana AI akan menganalisa input bahasa yang digunakan di Google Search apakah sudah sesuai atau tidak. Meski begitu, Google mengungkapkan bahwa sistem tersebut tidak 100 persen akurat, terutama jika kalimat yang ditulis tidak lengkap.

BACA JUGA:

Samsung Galaxy Z Fold 5 Vs Google Pixel Fold, Mana yang Lebih Unggul?

Belum diketahui kapan Google akan merilis fitur ini, tapi kabar baiknya fitur ini telah memasuki tahap awal. Sejauh ini fitur tersebut juga baru bisa digunakan untuk kalimat berbahasa Inggris.