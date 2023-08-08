Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Makin Canggih, Google Search Kini Bisa Bisa Koreksi dan Cek 'Grammar'

Saliki Dwi Saputra , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |07:59 WIB
Makin Canggih, Google Search Kini Bisa Bisa Koreksi dan Cek 'Grammar'
Google Search (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Google menjadi mesin pencarian yang cukup populer di dunia. Kini Google Search juga telah dibekali oleh fitur yang dapat memberikan koreksi dan mengecek tata bahasa (grammar) penggunanya.

Fitur ini dibantu oleh kecerdasan buatan (AI). Nantinya Google akan mengecek tata bahasa Inggris yang baik dan benar.

Google Search

Dikutip dari 9to5 Google, fitur grammar di Google Search dapat mengoreksi dan memberikan saran jika ada kalimat yang tata bahasanya salah. Fitur ini juga dapat memberitahukan pengguna jika kalimat tersebut sudah benar.

Secara sederhana AI akan menganalisa input bahasa yang digunakan di Google Search apakah sudah sesuai atau tidak. Meski begitu, Google mengungkapkan bahwa sistem tersebut tidak 100 persen akurat, terutama jika kalimat yang ditulis tidak lengkap.

BACA JUGA:

Samsung Galaxy Z Fold 5 Vs Google Pixel Fold, Mana yang Lebih Unggul? 

Belum diketahui kapan Google akan merilis fitur ini, tapi kabar baiknya fitur ini telah memasuki tahap awal. Sejauh ini fitur tersebut juga baru bisa digunakan untuk kalimat berbahasa Inggris.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/54/2900858/fitur-baru-google-search-mungkinkan-pengguna-bikin-gambar-ai-YkL04kPoxO.jpg
Fitur Baru Google Search Mungkinkan Pengguna Bikin Gambar AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/10/54/2811525/google-bakal-ubah-tampilan-serach-engine-jadi-banyak-video-pendek-mirip-tiktok-glfm19Inur.jpg
Google Bakal Ubah Tampilan Serach Engine, Jadi Banyak Video Pendek Mirip TikTok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/09/13/16/2276979/google-search-alami-perubahan-lindungi-pengguna-dari-informasi-tidak-benar-pZ6QJFDQJz.jpg
Google Search Alami Perubahan, Lindungi Pengguna dari Hoax
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/08/14/16/2262161/google-search-bantu-wisatawan-selama-pandemi-covid-19-NNTGo3SUd5.jpg
Google Search Bantu Wisatawan Selama Pandemi Covid-19
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/03/10/207/2181303/ini-cara-google-tangkal-hoaks-virus-korona-di-indonesia-idAeQZOj8f.jpg
Ini Cara Google Tangkal Hoaks Virus Korona di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/10/29/207/2123334/ada-15-pencarian-baru-di-google-search-setiap-hari-irZ88MwCLa.jpg
Ada 15% Pencarian Baru di Google Search Setiap Hari
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement