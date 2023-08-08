Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Beri Upah Kecil, Netflix Dituntut oleh Persatuan Bintang Film Korea Selatan

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |09:06 WIB
Beri Upah Kecil, Netflix Dituntut oleh Persatuan Bintang Film Korea Selatan
SEOUL - Persatuan bintang film Korea Selatan atau Korea Broadcasting Actors Union melayangkan tuntutan kepada Netflix. Adapun inti masalah tuntutan lantaran mereka merasa Netflix minim perhatian, tidak memberikan upah yang layak, dan merugikan insan perfilman di Negeri Gingseng.

Mereka menyebut Netflix telah banyak mendapat keuntungan dari film-film yang dibuat oleh insan film Korea Selatan. Mirisnya, Netflix justru ogah membayar mereka dengan layak. Bahkan kompensasi atas film yang ditayangkan kembali juga belum dibayarkan.

Parahnya lagi Netflix justru menjauh dari Korea Broadcasting Actors Union. Mereka kerap menjaga jarak dengan persatuan bintang film Korea Selatan.

"Prioritas utama saat masuk ke pasar lokal di Korea Selatan adalah menjalin komunikasi dengan kelompok-kelompok yang ada. Namun itu tidak ada sama sekali," ujar Presiden Korea Broadcasting Actors Union, Song Chang-gon.

Disebutan Los Angeles Times, Selasa (8/8/2023), Netflix masuk ke Korea Selatan karena Hollywood yang cenderung menurun dan tidak kreatif. Mereka melihat Korea Selatan memiliki banyak ide-ide segar yang bisa menghasilkan film-film bermutu dan mencuri perhatian orang banyak.

Faktanya banyak film Korea Selatan yang diproduseri Netflix justru sukses besar. Salah satunya adalah Squid Game yang membuat kocek Netflix makin tebal.

