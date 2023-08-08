Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Mobil Listrik Mungil Ini Disulap Jadi Ambulans, Netizen Auto Bingung

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |06:32 WIB
Mobil Listrik Mungil Ini Disulap Jadi Ambulans, Netizen Auto Bingung
Wuling Air EV jadi mobil ambulan. (Doc. TikTok)
A
A
A

JAKARTA - Belasan Wuling Air ev dikirim ke Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai mobil ambulans. Alhasil keberadaan mobil mungil itu bikin geger dunia maya.

Hal itu terlihat dalam video pendek yang diunggah aku TikTok @linxlinxjok378, dikutip Rabu (9/8/2023).

Dalam video pendek itu terlihat belasan Wuling Air ev tengah siap-siap berangkat sambil menyalakan rotator.

"Hati-hati ya, ditunggu lagi mobilnya," ucap suara yang terekam di video tersebut.

Dari segi desain mobil listrik itu memang tidak banyak mengalami perubahan besar. Pihak yang mendandani mobil listrik Wuling Air ev itu hanya menambah rotator di bagian atap mobil.

Jika ditelisik dari pembahasan di kolom komentar, diketahui juga ada perubahan di bagian interior guna mengakomodir penumpang yang membutuhkan bantuan.

Kursi penumpang bagian depan ternyata bisa direbahkan guna mengakomodir ruangan yang lebih besar.

"Bisa tiduran bosku, jok samping kita rebahin dan kita kasih matras," tulis pemilik video @linxlinxjok378.

