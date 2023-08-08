Hal yang Tidak Boleh Dilakukan saat Naik Bus, Tidak Mabuk Perjalanan Wajib!

Hal yang tidak boleh dilakukan saat naik bus, salah satunya tidak bawa makanan berbau menyengat. (Doc. Freepik)

JAKARTA - Hal yang tidak boleh dilakukan saat naik bus perlu Anda ketahui, terlebih moda transportasi darat ini merupakan salah satu andalan masyarakat untuk berpergian.

Sehingga rasa nyaman dan aman perlu diciptakan, baik oleh perusahaan Otobus maupun bagi penumpang.

BACA JUGA: PO Gunung Harta Siap Luncurkan Bus Baru di GIIAS 2023

Dan tentunya dengan memahaminya, berpergian dengan bus jadi lebih mengasyikan, penasaran? Simak berikut ulasannya, seperti dikutip dari berbagai sumber, Selasa (8/8/2023).

Hal yang tidak boleh dilakukan saat naik bus

1. Tidak bawa makanan berbau

Hal yang tidak boleh dilakukan saat naik bus pertama adalah tidak membawa bekal makanan yang berbau menyengat, karena secara otomatis dapat mengganggu penumpang lainnnya.

Bawa bekal makanan boleh saja, tapi yang sifatnya tidak merusak aroma ruang bus yang terbatas, rekomendasinya bisa konsumsi bekal roti atau cokelat karena ampuh mengganjal rasa lapar.

Perlu diketahui, bau makanan menyengat dalam mobil bisa menyebabkan penumpang lain mual lho, apalagi menu yang dibawa tidak disukai atau berbau tidak enak ketika bercampur dengan suhu ruang AC bus.

2. Jangan buang sampah sembarangan

Buang sampah sembarangan juga jadi kebiasaan bagi para penumpang bus, dan ini tak dipungkiri sangat menyebalkan.

Terlebih sampah yang ditinggalkan meninggalkan bercak lengket, basah atau berbau, jika terdampak ke penumpang lain pasti sangat merepotkan.

3. Dilarang berisik

Mendengarkan musik sambil memecah rasa bosan dalam perjalanan sangat dianjurkan, tapi jika lagu yang Anda dengarkan itu di loudspeaker ini menganggu banyak orang.