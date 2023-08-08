Semakin Meriah, Pengunjung Butuh 4 Jam untuk Kelilingi Pameran GIIAS 2023

JAKARTA – Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023 di ICE BSD City, Tangerang, segera berlangsung mulai 10 Agustus mendatang.

Ajang ini dipastikan bakal hadirkan kendaraan terbaru dari berbagai brand, dan juga industri pendukungnya.

GIIAS 2023 merupakan gelaran ke-30, yang akan diikuti oleh 49 merek kendaraan bermotor. Mulai dari 34 kendaraan penumpang dan komersial, 15 merek sepeda motor, serta lebih dari 100 industri pendukung.

Sekadar informasi, GIIAS 2023 menjadi pameran yang diikuti peserta terbanyak dalam delapan tahun terakhir. Bahkan, Gaikindo sebagai promotor harus menolak beberapa brand akibat keterbatasan tempat.

“Pada setiap penyelenggaraannya, GIIAS selalu memberikan yang terbaik untuk para pengunjung. Tahun ini, GIIAS menghadirkan total merek peserta terbanyak dari penyelenggaraan sebelumnya," kata meramaikan dari Hall 1 hingga Hall 10 ICE-BSD City,” kata Sri Vista Limbong, Project Director Seven Event selaku pelaksana GIIAS 2023 dalam keterangan resminya.

Ramainya peserta membuat para pengunjung harus meluangkan lebih banyak waktunya saat berkeliling di pameran GIIAS 2023. Setidaknya, dibutuhkan waktu 3 sampai 4 jam saat berkeliling.

Pengunjung dapat memulai dari area Hall 1 untuk melihat berbagai jenis kendaraan roda dua konvensional dan listrik. Mereka yang meramaikan adalah Alva, Aprilia, Astra Honda Motor, Benelli, Exotic, Harley Davidson, Ion Mobility, Keeway, Motoguzzi, Pacific, Piaggio, Polytron, Royal Enfield, Segway, dan Vespa.

“Selain kendaraan roda dua, pada area Hall 1 pengunjung juga dapat melihat berbagai produk supporting industries, seperti sparepart, aki, dan berbagai aksesoris kendaraan lainnya serta produk aftermarket,” ujar Vista lebh lanjut.

Bergeser ke area selanjutnya, pengunjung memasuki Hall 2 dan 3 yang merupakan area karoseri dan kendaraan komersial. Terdapat tiga merek karoseri yakni Adiputro, Laksana, dan Tentrem.

Sementara dari kendaraan komersial hadir Hino, Isuzu, Mitsubishi Fuso, Toyota Komersial, serta UD Trucks. Mulai dari Hall 3A, Hall Nusantara hingga Hall 10 para pencinta otomotif yang datang ke GIIAS 2023 akan disuguhkan dengan area kendaraan penumpang.

Mereka yang meramaikan adalah Audi, BMW, Chery, Citroen, Daihatsu, DFSK, GWM Tank, Haval, Honda, Hyundai, KIA, Lexus, Maxus, Mazda, Mercedes-Benz, MG, MINI, Mitsubishi Motors, Neta, Nissan, Ora, Porsche, Seres, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo, dan Wuling.