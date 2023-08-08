Bandai Umumkan Dua Karakter Baru untuk Tekken 8

INFORMASI tentang game fighting seakan tak ada habisnya pasca EVO 2023. Kali ini, giliran Tekken 8 yang mengumumkan karakter baru untuk game mereka.

Kabar ini diumumkan oleh Tekken 8 di laman Instagram resmi mereka. Kedua karakter yang dimaksud adalah Raven dan Azucena.

Raven pertama kali muncul di dunia Tekken pada seri Tekken 5, yang saat itu dirilis untuk konsol Playstation 2. Dalam game, Raven digambarkan sebagai agen rahasia untuk PBB.

Dalam video trailernya, Raven kembali menggunakan kekuatan ninjutsunya untuk menumpaskan lawan. Yang paling mengesankan tentu saja kemampuan dirinya memanggil bayangannya.

Sementara Azucena merupakan karakter baru di seri Tekken. Azucena digambarkan sebagai ratu kopi yang berasal dari Peru.