Game Asal Indonesia Kejora Sudah Bisa di-Wishlist di Steam

JAKARTA - Game asal Indonesia, Kejora akan tersedia untuk PC/Windows melalui Steam. Setelah disempurnakan dalam dua tahun terakhir, game asal studio lokal di Pekalongan, Berangin Crative, itu tampak cukup menjanjikan.

Game ini menceritakan Kejora, yang tidak sengaja menemukan rahasia mengerikan yang menarik perhatian makhluk-makhluk yang menakutkan. Bersama teman-temannya, Kejora lalu memulai petualangan untuk mengungkap kebenaran di balik misteri yang mengancam desanya.

Sebagai game platformer puzzle gambar tangan, pemain akan menjelajahi pemandangan yang menarik dan menghadapi rintangan yang menantang sambil memecahkan teka-teki untuk maju dalam permainan.

