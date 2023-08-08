Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Game Asal Indonesia Kejora Sudah Bisa di-Wishlist di Steam

Saliki Dwi Saputra , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |12:26 WIB
Game Asal Indonesia Kejora Sudah Bisa di-<i>Wishlist</i> di Steam
Game lokal, Kejora sudah bisa diwishlist di Steam (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Game asal Indonesia, Kejora akan tersedia untuk PC/Windows melalui Steam. Setelah disempurnakan dalam dua tahun terakhir, game asal studio lokal di Pekalongan, Berangin Crative, itu tampak cukup menjanjikan.

Game ini menceritakan Kejora, yang tidak sengaja menemukan rahasia mengerikan yang menarik perhatian makhluk-makhluk yang menakutkan. Bersama teman-temannya, Kejora lalu memulai petualangan untuk mengungkap kebenaran di balik misteri yang mengancam desanya. 

Sebagai game platformer puzzle gambar tangan, pemain akan menjelajahi pemandangan yang menarik dan menghadapi rintangan yang menantang sambil memecahkan teka-teki untuk maju dalam permainan.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/13/326/2882411/ini-sebab-game-asal-indonesia-susah-jadi-raja-di-negera-sendiri-D7SdSEBhxn.jpg
Ini Sebab Game Asal Indonesia Susah Jadi Raja di Negera Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/11/326/2812375/miris-game-lokal-malah-lebih-laku-di-luar-negeri-GYjUUyg5pm.jpg
Miris, Game Lokal Malah Lebih Laku di Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/12/28/326/2523548/serunya-game-lokal-roblox-bigboss-tycoon-bisa-jadi-pengusaha-terkaya-3oUykONshy.jpg
Serunya Game Lokal Roblox Bigboss Tycoon, Bisa Jadi Pengusaha Terkaya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/08/26/326/1202735/industri-mobile-game-indonesia-terbesar-di-asia-tenggara-l2LSOBTP5u.jpg
Industri Mobile Game Indonesia Terbesar di Asia Tenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/08/12/326/1194929/dagelan-hadirkan-game-cerdas-cermat-semarakan-kemerdekaan-uG5vJG8EsT.jpg
Dagelan Hadirkan Game Cerdas Cermat Semarakan Kemerdekaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/07/14/326/1181552/developer-game-indonesia-dapat-suntikan-dana-dari-raksasa-game-jepang-58QXATqbnh.jpg
Raksasa Game Jepang Investasi ke Developer Game Indonesia
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement