Intip Interior New Mini Cooper EV, Mewah dan Canggih!

JAKARTA - Keberadaan New Mini Cooper listrik atau electric vehicle (EV) terendus jelang peluncurannya. Mobil ini disamatkan beragam fitur menarik dengan delapan mode berkendara yang berbeda.

Dan yang menarik disorot ialah sistem operasi pada kendaraan legendaris ini yang usung sistem operasi generasi kesembilan.

Menurut keterangan perusahaan, seperti dikutip dari autocar, Selasa (8/8/2023), melalui sistem operasi terbaru itu, New Mini Cooper listrik bakal dioptimalkan dengan kontrol sentuh dan suara.

Mini Cooper ini juga akan membawa fitur berbagai mode berkendara untuk menyesuaikan tema warna sistem mobil, karakteristik mengemudi, dan interior.

Tidak dipungkiri pada bagian interior mobil ini sangat mewah dan futuristik.

Pada bagian dashboard juga terlihat sangat lega dengan speedometer yang mencolok berbentuk membundar dibagian tengah.

Jika disimak lebih detail, speedometer Mini terbaru ini sangat mewah dengan disamatkan aneka fitur canggih.

Speedometer mobil ini dibalut dengan layar OLED dengan diameter 240 mm (9,4 inci) dan mampu menampung grafik dan motif baru yang menarik, dengan antarmuka infotainment yang benar-benar baru.