Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Intip Interior New Mini Cooper EV, Mewah dan Canggih!

Imantoko Kurniadi , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |20:52 WIB
Intip Interior New Mini Cooper EV, Mewah dan Canggih!
New Mini Cooper EV. (Doc.Autocar)
A
A
A

JAKARTA - Keberadaan New Mini Cooper listrik atau electric vehicle (EV) terendus jelang peluncurannya. Mobil ini disamatkan beragam fitur menarik dengan delapan mode berkendara yang berbeda.

Dan yang menarik disorot ialah sistem operasi pada kendaraan legendaris ini yang usung sistem operasi generasi kesembilan.

Menurut keterangan perusahaan, seperti dikutip dari autocar, Selasa (8/8/2023), melalui sistem operasi terbaru itu, New Mini Cooper listrik bakal dioptimalkan dengan kontrol sentuh dan suara.

Mini Cooper ini juga akan membawa fitur berbagai mode berkendara untuk menyesuaikan tema warna sistem mobil, karakteristik mengemudi, dan interior.

Tidak dipungkiri pada bagian interior mobil ini sangat mewah dan futuristik.

Pada bagian dashboard juga terlihat sangat lega dengan speedometer yang mencolok berbentuk membundar dibagian tengah.

Jika disimak lebih detail, speedometer Mini terbaru ini sangat mewah dengan disamatkan aneka fitur canggih.

Speedometer mobil ini dibalut dengan layar OLED dengan diameter 240 mm (9,4 inci) dan mampu menampung grafik dan motif baru yang menarik, dengan antarmuka infotainment yang benar-benar baru.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/15/3183889/giias-vCVk_large.jpg
Dorong Daya Beli 2026, Insentif Sektor Otomotif Disiapkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/15/3182231/mobil-Kjuw_large.jpg
Perang Harga dan Over Produksi, Industri Otomotif China Terjebak Krisis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/15/3173447/pabrik-q2h8_large.jpg
Besaran Insentif Mobil Diusulkan Berdasarkan TKDN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/15/3173417/penjualan_mobil-jIvQ_large.jpeg
Butuh Obat Mujarab Kembalikan Penjualan Mobil Jadi 1 Juta Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/15/3169539/toyota-RerV_large.jpg
Merek Mobil Terlaris di Indonesia Agustus 2025, Toyota Teratas dan Mitsubishi Merangsek Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/15/3169230/booth_mercedes_benz-rCtR_large.jpg
Imbas Perang Harga Mobil, Pesta Produsen Eropa Berakhir di China
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement