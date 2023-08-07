Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Samsung Galaxy Z Fold 5 Vs Google Pixel Fold, Mana yang Lebih Unggul?

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |22:00 WIB
Samsung Galaxy Z Fold 5 Vs Google Pixel Fold, Mana yang Lebih Unggul?
Samsung Galaxy Z Fold 5 (Foto: Techradar)
A
A
A

JAKARTA - Geliat smartphone layar lipat semakin hari kian menguat. Saat ini ada cukup banyak model smartphone layar lipat yang beredar di pasaran, yang baru saja diluncurkan adalah Samsung Galaxy Z Fold 5 dan Google Pixel Fold.

Kedua smartphone hadir dengan membawa keunggulan masing-masing. Lantas bagaimana spesifikasi keduanya dan mana yang lebih unggul? Untuk menemukan jawabannya, simak paparan berikut, dihimpun berbagai sumber, Senin (7/8/2023).

Desain

Meskipun keduanya sama-sama memiliki layar penuh seluas 7,6 inci, namun detail keduanya sangatlah berbeda. Saat layar ditutup, Samsung Galaxy Z Fold 5 cenderung lebih tinggi dan lebih tipis sementara Pixel Fold lebih mirip smartphone biasa.

Samsung membuat layarnya sedikit lebih tinggi daripada lebarnya, dan Google mengambil pendekatan yang sebaliknya. Jadi, bagi yang gemar memiliki smartphone lipat mirip smartphone biasa, Google Pixel Fold bisa dijadikan pilihan.

Samsung berpegang teguh pada pendekatannya untuk menciptakan perangkat lipat yang sedikit lebih tebal dengan bezel yang lebih tipis. Fold 5 lebih ringan 30g dari Pixel Fold, dengan berat 254g yang secara dramatis melemahkan Pixel Fold 283g.

      
