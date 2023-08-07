Daftar Cheat Mortal Kombat PS2: Mode Arcade, Karakter, dan Fatality Lengkap

BERIKUT daftar cheat mortal kombat PS2 menarik untuk diulas. Hal ini dikarenakan game satu ini memang paling diminati karena menawarkan permainan partarungan dan petulangan yang seru dengan grafik yang baik.

Maka dari itu banyak pengguna yang mengsiasatinya dengan menggunakan cheat untuk mempermudah permainan.

1. Cheat Unlock Arcade Mortal Combat Shaolin Monks

Membuka Mode Arcade: Tahan L2, kotak, atas, bawah, kanan, kiri, R2, kotak

2. Cheat Unlock Karakter Mortal Combat Shaolin Monks (H2)

Membuka Karakter Scorpion: Tahan L2, kotak, atas, L1, R1, kiri, kanan, kotak

Membuka Karakter Sub-Zero: Tahan L2, kotak, bawah, atas, L1, L1, atas, kotak

3. Chat Fatality Setiap Karakter

1. Cheat Finisher Kung Lao

Jurus Fatality 1: Kiri, atas kanan, kanan dan kotak

Jurus Fatality 2: Kanan, kanan, kanan, kanan dan kotak

Jurus Fatality 3: Atas, atas, atas, kanan dan kotak

Jurus Fatality 4: Atas, atas, atas, bawah dan kotak

Jurus Fatality 5: Kiri, kanan, kiri bawah dan kotak

Jurus Fatality 6: Kiri, kanan, kiri, kiri dan kotak

Jurus Fatality 7: Atas, atas, kiri, atas dan kotak