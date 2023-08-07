6 Situs Nonton Film Gratis dan Legal

DERETAN situs nonton film gratis dan legal ini menarik untuk dicoba. Hal ini dikarenakan banyak tersedia berbagai situs untuk menonton film yang memudahkan setiap orang untuk menonton film kesukaan hanya dari rumah tanpa mengeluarkan biaya.

Namun, untuk melihat tontonan gratis harus cukup bersabar dikarenakan banyak iklan bermunculan. Selain itu pastikan agar tetap waspada pada ancaman malware, scam, hingga phising.

Berikut situs nonton film gratis dan legal dilansir Beebom:

1. Youtube

YouTube memiliki seluruh kategori film gratis untuk pemirsanya. Dijuluki kategori "Gratis untuk Ditonton", ia menawarkan pilihan film sehat yang dapat Anda streaming tanpa harus membayar sepeser pun. Semua film ini didukung iklan, jadi pada dasarnya berfungsi seperti video YouTube lainnya.

2. Tubi

Sementara sebagian besar layanan lain menawarkan film yang cukup lama, berkat kemitraannya dengan studio film seperti Lionsgate, MGM, Starz, dan lainnya, Tubi memberi Anda akses ke banyak film yang relatif baru. Salah satu hal baik tentang Tubi adalah tidak hanya berfungsi di browser tetapi juga memiliki aplikasi untuk berbagai platform termasuk Android, iOS, Amazon Fire TV, Roku, dan banyak lagi. Untuk menonton film, Anda hanya perlu mendaftar untuk mendapatkan akun gratis.