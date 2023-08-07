Jawab Tantangan Duel Elon Musk, Mark Zuckerberg: Saya Sarankan Tanggal 26 Agustus!

CEO Meta, Mark Zuckerberg menjawab tantangan dari Bos X, Elon Musk terkait duel mereka di atas ring. Zuckerberg pun siap meladeni Musk tanggal 26 Agustus mendatang.

Kabar duel dua miliarder itu sejatinya sudah muncul sejak bulan lalu. Kini Musk menyebut bahwa pertarungannya dengan Zuckerberg akan disiarkan langsung di X, yang sebelumnya bernama Twiter.

"Pertarungan Zuck vs Musk akan disiarkan langsung di X." tulis Musk dalam akun X pribadinya, Minggu (6/8/2023).

Bos Telsa itu menjelaskan jika hasil penjualan tiket akan disumbangkan untuk para veteran. Namun dia tidak memberikan kabar rinci terkait duel tersebut.

Seorang pengguna X lantas bertanya apa motif dari duel tersebut, Musk pun menjawab dengan mengatakan, "Ini adalah bentuk perang yang beradab. Manusia menyukai perang".

Zuckerburg kemudian menjawab tantangan tersebut dalam platform microblogging miliknya, Threads. Dia pun tak ragu menyebutkan tanggal duel tersebut, namun belum mendapatkan konfirmasi dari Musk.

"Saya siap (duel) hari ini. Saya sarankan tanggal 26 Agustus seperti tantangan pertamanya, namun dia belum mengonfirmasinya," tulis Zuckerburg di Threads, Senin (7/8/2023).