Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Jawab Tantangan Duel Elon Musk, Mark Zuckerberg: Saya Sarankan Tanggal 26 Agustus!

Saliki Dwi Saputra , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |06:34 WIB
Jawab Tantangan Duel Elon Musk, Mark Zuckerberg: Saya Sarankan Tanggal 26 Agustus!
Elon Musk vs Mark Zuckerberg (Foto: Istimewa)
A
A
A

CEO Meta, Mark Zuckerberg menjawab tantangan dari Bos X, Elon Musk terkait duel mereka di atas ring. Zuckerberg pun siap meladeni Musk tanggal 26 Agustus mendatang. 

Kabar duel dua miliarder itu sejatinya sudah muncul sejak bulan lalu. Kini Musk menyebut bahwa pertarungannya dengan Zuckerberg akan disiarkan langsung di X, yang sebelumnya bernama Twiter.

 

"Pertarungan Zuck vs Musk akan disiarkan langsung di X." tulis Musk dalam akun X pribadinya, Minggu (6/8/2023). 

Bos Telsa itu menjelaskan jika hasil penjualan tiket akan disumbangkan untuk para veteran. Namun dia tidak memberikan kabar rinci terkait duel tersebut.

 BACA JUGA:

Seorang pengguna X lantas bertanya apa motif dari duel tersebut, Musk pun menjawab dengan mengatakan, "Ini adalah bentuk perang yang beradab. Manusia menyukai perang".

Zuckerburg kemudian menjawab tantangan tersebut dalam platform microblogging miliknya, Threads. Dia pun tak ragu menyebutkan tanggal duel tersebut, namun belum mendapatkan konfirmasi dari Musk.

 BACA JUGA:

"Saya siap (duel) hari ini. Saya sarankan tanggal 26 Agustus seperti tantangan pertamanya, namun dia belum mengonfirmasinya," tulis Zuckerburg di Threads, Senin (7/8/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/19/54/2923242/3-cara-simpan-video-media-sosial-x-ke-hp-android-6epZ6BOpKq.jpg
3 Cara Simpan Video Media Sosial X ke HP Android
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/25/54/2889520/cara-menghapus-akun-x-twitter-dengan-mudah-dan-cepat-1sR6mGtJu5.jpg
Cara Menghapus Akun X (Twitter) dengan Mudah dan Cepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/22/54/2869142/elon-musk-ingin-hapus-headline-berita-di-x-ngomel-lagi-Yvl5JtXV65.jpg
Elon Musk Ingin Hapus Headline Berita di X, Ngomel Lagi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/21/54/2868441/hilangkan-jejak-digital-ini-lifehack-cari-dan-hapus-twit-lama-di-twitter-x-N6pBcffOmm.jpeg
Hilangkan Jejak Digital, Ini Lifehack Cari dan Hapus Twit Lama di Twitter/X
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/21/54/2868392/x-siap-ketar-ketir-meta-segera-rilis-threads-versi-web-minggu-ini-H1yO6pQ85e.jpeg
X Siap Ketar-ketir, Meta Segera Rilis Threads Versi Web Minggu Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/21/54/2867969/pengguna-twitter-x-tak-lagi-bisa-lihat-twit-lawas-elon-musk-akui-tak-ada-yang-sempurna-52iusFAteP.jpeg
Pengguna Twitter/X Tak Lagi Bisa Lihat Twit Lawas, Elon Musk Akui Tak Ada yang Sempurna
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement