Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Keberhasilan Peserta Ujian SIM C Capai 98 Persen, usai Praktik Zig-zag dan 8 Dihilangkan

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |18:34 WIB
Keberhasilan Peserta Ujian SIM C Capai 98 Persen, usai Praktik Zig-zag dan 8 Dihilangkan
Lintasan ujian praktik SIM C resmi diubah hari ini, banyak pemohon yang lolos. (Bachtiar Rojab/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) SIM Polda Metro Jaya di jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat, merombak lintasan ujian praktik sepeda motor yang mulanya Zig-zag dan angka 8 menjadi letter S.

Adapun ujian praktik tersebut mulai diberlakukan pada Senin (7/8/2023). Tercatat, sebanyak 346 peserta uji SIM C dinyatakan lulus dari total 350 pendaftar.

"Khusus ujian praktik, yang daftar hari ini kira-kira 350, terus yang gagal empat orang, total yang lulus hari ini jadi 346," ujar Bamin Praktik, Aiptu Wiguna di Satpasim Daan Mogot, Jakarta Barat, Senin (7/8/2023).

Wiguna menambahkan, dengan adanya perubahan tersebut menyebabkan lonjakan tinggi peserta uji SIM yang lulus. Sebab, lintasan zig-zag dan angka 8 tidak lagi menjadi momok menakutkan lagi bagi para pendaftar.

Tak hanya itu, menurut Wiguna, bagi mereka yang tidak lulus, pihaknya juga memperbolehkan peserta ujian mengulang di hari yang sama. Bahkan, mereka bisa berlatih di kawasan Satpasim di hari libur.

"Yang tidak lulus diberi kesempatan mengulang pada hari yang sama. Umpamanya hari ini gagal, diberi kesempatan mengulang sekali lagi," imbuhnya.

"Tapi kalau memang dia nggak bisa lagi, nggak lulus diberi kesempatan untuk berlatih hari Minggu, atau berlatih hari Sabtu," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/15/3169510/sim-FZWV_large.jpg
Syarat Bikin SIM C untuk Driver Ojol September 2025 dan Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/52/3139475/sim-DtQo_large.jpg
Cara Gampang Bikin SIM Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/52/3102278/tilang_sistem_poin_mulai_berlaku-hIbz_large.jpg
Polisi Mulai Terapkan Tilang dengan Sistem Poin, SIM Bisa Dicabut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/52/3101923/sim-GqM0_large.jpg
Segini Biaya Pembuatan SIM Januari 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/52/3092548/sim-YNPJ_large.jpg
SIM Diusulkan Berlaku Seumur Hidup, Ini Respons Korlantas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/52/3048381/sim-1L6g_large.jpg
SIM Indonesia Kini Bisa Dipakai di Luar Negeri, Begini Formatnya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement