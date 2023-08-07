GIIAS 2023 Hadirkan Area Khusus Uji Kekuatan Mobil Listrik

JAKARTA – Pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023, bakal dimeriahkan oleh kendaraan listrik.

Acara yang berlangsung di ICE BSD City, Tangerang, pada 10-20 Agustus mendatang juga turut menghadirkan sesuatu yang berbeda di area test drive.

Sekadar informasi, GIIAS 2023 akan menghadirkan total 49 merek kendaraan bermotor, terbanyak dari gelaran 8 tahun terakhir. Disebutkan bahwa gelaran tahun ini akan berbeda dibandingkan sebelumnya.

Terdapat 29 merek kendaraan roda empat yang akan mejeng di GIIAS 2023, seperti Audi, BMW, Chery, Citroen, Daihatsu, DFSK, GWM Tank, Haval, Honda, Hyundai, KIA, Lexus, Maxus, Mazda, Mercedes-Benz, MG, MINI, Mitsubishi Motors, Neta, Nissan, Ora, Porsche, Seres, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo, dan Wuling.

Lalu ada lima merek dari kendaraan komersial seperti Hino, Isuzu, Mitsubishi Fuso, Toyota Komersial, UD Trucks. Serta 15 merek dari kendaraan roda dua Alva, Aprilia, Astra Honda Motor, Benelli, Exotic, Harley-Davidson, lon Mobility, Keeway, Motoguzzi, Pacific, Piaggio, Polytron, Royal Enfield, Segway, dan Vespa.

Selain itu, tiga merek Karoseri juga hadir pada GIIAS 2023, yakni Adiputro, Laksana, dan Tentrem. Lebih dari 100 merek peserta dari industri pendukung juga akan unjuk gigi dalam penyelenggaraan GIIAS 2023.

Sri Vista Limbong, Project Director Seven Event selaku pelaksana GIIAS mengatakan ada berbagai fasilitas penunjang serta area test drive dan test ride bagi pengunjung. Mereka dapat mencoba secara langsung kendaraan-kendaraan baru.

“Selain area tes yang kami sediakan seperti sebelumnya, kami juga telah menyiapkan area khusus untuk mencoba kendaraan dengan berbagai obstacle yang telah kami sediakan untuk menguji fitur serta durabilitas kendaraan, khususnya kendaraan listrik,” kata Vista dalam keterangan resmi.