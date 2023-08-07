Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

GIIAS 2023 Hadirkan Area Khusus Uji Kekuatan Mobil Listrik

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |12:44 WIB
GIIAS 2023 Hadirkan Area Khusus Uji Kekuatan Mobil Listrik
Area khusus tes mobil listrik di GIIAS 2023. (Foto: Muhamad Fadli Ramadan/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023, bakal dimeriahkan oleh kendaraan listrik.

Acara yang berlangsung di ICE BSD City, Tangerang, pada 10-20 Agustus mendatang juga turut menghadirkan sesuatu yang berbeda di area test drive.

Sekadar informasi, GIIAS 2023 akan menghadirkan total 49 merek kendaraan bermotor, terbanyak dari gelaran 8 tahun terakhir. Disebutkan bahwa gelaran tahun ini akan berbeda dibandingkan sebelumnya.

Terdapat 29 merek kendaraan roda empat yang akan mejeng di GIIAS 2023, seperti Audi, BMW, Chery, Citroen, Daihatsu, DFSK, GWM Tank, Haval, Honda, Hyundai, KIA, Lexus, Maxus, Mazda, Mercedes-Benz, MG, MINI, Mitsubishi Motors, Neta, Nissan, Ora, Porsche, Seres, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo, dan Wuling.

Lalu ada lima merek dari kendaraan komersial seperti Hino, Isuzu, Mitsubishi Fuso, Toyota Komersial, UD Trucks. Serta 15 merek dari kendaraan roda dua Alva, Aprilia, Astra Honda Motor, Benelli, Exotic, Harley-Davidson, lon Mobility, Keeway, Motoguzzi, Pacific, Piaggio, Polytron, Royal Enfield, Segway, dan Vespa.

Selain itu, tiga merek Karoseri juga hadir pada GIIAS 2023, yakni Adiputro, Laksana, dan Tentrem. Lebih dari 100 merek peserta dari industri pendukung juga akan unjuk gigi dalam penyelenggaraan GIIAS 2023.

Sri Vista Limbong, Project Director Seven Event selaku pelaksana GIIAS mengatakan ada berbagai fasilitas penunjang serta area test drive dan test ride bagi pengunjung. Mereka dapat mencoba secara langsung kendaraan-kendaraan baru.

“Selain area tes yang kami sediakan seperti sebelumnya, kami juga telah menyiapkan area khusus untuk mencoba kendaraan dengan berbagai obstacle yang telah kami sediakan untuk menguji fitur serta durabilitas kendaraan, khususnya kendaraan listrik,” kata Vista dalam keterangan resmi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/15/3183610/giias_2025-iOrx_large.jpeg
Pameran GIIAS The Series 2025 Berakhir, Total Dihadiri Lebih dari Setengah Juta Pengunjung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/15/3181829/baic_bj30_hybrid-xfH8_large.jpg
GIIAS Makassar 2025, Segini Harga BAIC BJ30 Hybrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/15/3173929/giias_bandung_2025-tS2g_large.jpg
GIIAS Bandung 2025, Ada Diskon BBnKB 10 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/15/3172447/mitsubishi_di_giias_semarang_2025-9FmI_large.jpg
GIIAS Semarang 2025, Mitsubishi Ungkap Destinator Telah Bukukan 8 Ribu SPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/52/3158061/ud_trucks_quester_350_escot_8l_euro_5-Qceq_large.jpg
GIIAS 2025, UD Trucks Quester Escot 8L Euro 5 Resmi Meluncur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/52/3154185/giias_2025-Rljg_large.jpg
Pasar Lesu, GIIAS 2025 Diharapkan Dongkrak Penjualan Mobil
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement