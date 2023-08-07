Hadir di GIIAS 2023, NETA Bawa Mobil Listrik Terjangkau?

JAKARTA - Jelang pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show 2023 (GIIAS), NETA menekankan bakal menghadirkan mobil listrik pintar nan andal.

Melalui akun Instagramnya @netaindonesia, mereka juga berjanji bakal membawa kualitas dan kenyamanan kendaraannya, pada ajang yang digelar 10-20 Agustus 2023 nanti.

"NETA selalu berkomitmen untuk menciptakan mobil listrik yang berkualitas dan canggih untuk memberikan pengalaman yang nyaman dalam perjalanan dekat hingga jauh," tulis NETA, Senin (7/8/2023) ini.

Bagi NETA mobil listrik pintar bisa diwujudkan dengan mengandalkan teknologi, dan tidak harus mahal guna menjangkau semua orang.

"Ketika semua orang bisa merasakan dampak positif dan kebahagiaan itu, akankah dunia ini menjadi lebih indah?" tulis NETA lagi.

Pernyataan itu memang seolah ingin menggambarkan keinginan NETA menghadirkan mobil listrik harga terjangkau yang dapat dimiliki semua orang.

Dalam Instagramnya, NETA juga mengunggah tiga foto mobil listrik yang sudah mereka produksi.

Ketiganya adalah Neta U, Neta V, dan Neta S. Diketahui Neta U merupakan mobil listrik berkonsep crossover dengan dua pilihan penggerak listrik dan performa jarak tempuh.