Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Hadir di GIIAS 2023, NETA Bawa Mobil Listrik Terjangkau?

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |12:44 WIB
Hadir di GIIAS 2023, NETA Bawa Mobil Listrik Terjangkau?
NETA bakal meriahkan GIIAS 2023. (Doc. Paultan)
A
A
A

JAKARTA - Jelang pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show 2023 (GIIAS), NETA menekankan bakal menghadirkan mobil listrik pintar nan andal.

Melalui akun Instagramnya @netaindonesia, mereka juga berjanji bakal membawa kualitas dan kenyamanan kendaraannya, pada ajang yang digelar 10-20 Agustus 2023 nanti.

"NETA selalu berkomitmen untuk menciptakan mobil listrik yang berkualitas dan canggih untuk memberikan pengalaman yang nyaman dalam perjalanan dekat hingga jauh," tulis NETA, Senin (7/8/2023) ini.

Bagi NETA mobil listrik pintar bisa diwujudkan dengan mengandalkan teknologi, dan tidak harus mahal guna menjangkau semua orang.

"Ketika semua orang bisa merasakan dampak positif dan kebahagiaan itu, akankah dunia ini menjadi lebih indah?" tulis NETA lagi.

Pernyataan itu memang seolah ingin menggambarkan keinginan NETA menghadirkan mobil listrik harga terjangkau yang dapat dimiliki semua orang.

Dalam Instagramnya,  NETA juga mengunggah tiga foto mobil listrik yang sudah mereka produksi.

Ketiganya adalah Neta U, Neta V, dan Neta S. Diketahui Neta U merupakan mobil listrik berkonsep crossover dengan dua pilihan penggerak listrik dan performa jarak tempuh.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/52/2904826/tampil-di-giias-semarang-2023-mazda-akui-jatim-dan-jateng-pasar-potensial-9uGYA0pGfq.jpeg
Tampil di GIIAS Semarang 2023, Mazda Akui Jatim dan Jateng Pasar Potensial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/12/52/2899771/giias-semarang-2023-diikuti-30-peserta-berlangsung-mulai-18-oktober-wg9ZKAUHQk.jpg
GIIAS Semarang 2023 Diikuti 30 Peserta, Berlangsung Mulai 18 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/26/52/2889807/pamerkan-beragam-model-mobil-listrik-giias-surabaya-2023-dihadiri-34-ribu-pengunjung-TmOWgjMVfz.jpg
Pamerkan Beragam Model Mobil Listrik, GIIAS Surabaya 2023 Dihadiri 34 Ribu Pengunjung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/20/52/2886770/mitsubishi-xforce-mejeng-di-giias-surabaya-2023-segini-target-penjualannya-hoy3hQZQOD.jpeg
Mitsubishi XForce Mejeng di GIIAS Surabaya 2023, Segini Target Penjualannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/20/52/2886518/mitsubishi-meriahkan-giias-surabaya-2023-hadirkan-3-unit-test-drive-DSBjPQheKB.jpeg
Mitsubishi Meriahkan GIIAS Surabaya 2023, Hadirkan 3 Unit Test Drive
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/15/52/2883322/giias-2023-sambangi-surabaya-diramaikan-23-merek-kendaraan-zptUdM2b6K.jpg
GIIAS 2023 Sambangi Surabaya, Diramaikan 23 Merek Kendaraan
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement