Kode Cheat GTA V di PS3 yang Sering Digunakan, Bakal Auto Jago!

BERIKUT cheat Grand Theft Auto V (GTA V) yang bisa diterapkan di PlayStation 3 (PS3). Cheat ini jelas dapat memberikan pengalaman baru dan membuat permainan semakin seru.

Seperti halnya cheat GTA San Andreas, Cheat GTA V di konsol bisa diaktifkan dengan menekan kombinasi tombol tertentu. Game GTA V pun juga menjadi game yang paling sukses sehingga banyak gamer yang tidak bosan untuk memainkannya.

BACA JUGA: Cheat GTA San Andreas PS 2 Lengkap dan Terbaru

Meski dianggap ilegal, ada banyak alasan kenapa pemain sengaja menggunakan cheat di GTA V. Mulai dari tidak terkalahkan, kendaraan kerena, dan trik-trik lain yang membuat permainan semakin menyengangkan.

Untuk mengaktifkan cheat GTA V di PS3 pemain cukup masukan kode kombinasi tombol dalam game dan akan muncul Cheat Activated jika berhasil. Sementara, untuk menonaktifkannya pemain cukup masukkan kode kembali.

Berikut cheat GTA V yang sering digunakan di PS3:

- Peluru Tak Terbatas: L1, R1, Kotak, R1, Kiri, R2, R1, Kiri, Kotak, Bawah, L1, L1

- Putaran Amunisi Peledak: Kanan, Kotak, X, Kiri, R1, R2, Kiri, Kanan, Kanan, L1, L1, L1

- Serangan Jarak Dekat Eksplosif: Kanan, Kiri, X, Segitiga, R1, Bulat, Bulat, Bulat, L2

- Kebal (5 menit): Kanan, X, Kanan, Kiri, Kanan, R1, Kanan, Kiri, X, Segitiga

- Darah dan Armor: Lingkaran, L1, Segitiga, R2, X, Kotak, Lingkaran, Kanan, Kotak, L1, L1, L1

- Senjata dan Peluru Ekstra: Segitiga, R2, Kiri, L1, X, Kanan, Segitiga, Bawah, Kotak, L1, L1, L1

- Peluru Meledak: Kanan, Kotak, X, Kiri, R1, R2, Kiri, Kanan, Kanan, L1, L1, L1

- Peluru Api: L1, R1, Kotak, R1, Kiri, R2, R1, Kiri, Kotak, Kanan, L1, L1