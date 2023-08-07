Kode Cheat GTA V di PS3 yang Sering Digunakan, Bakal Auto Jago!

BERIKUT cheat Grand Theft Auto V (GTA V) yang bisa diterapkan di PlayStation 3 (PS3). Cheat ini jelas dapat memberikan pengalaman baru dan membuat permainan semakin seru.
Seperti halnya cheat GTA San Andreas, Cheat GTA V di konsol bisa diaktifkan dengan menekan kombinasi tombol tertentu. Game GTA V pun juga menjadi game yang paling sukses sehingga banyak gamer yang tidak bosan untuk memainkannya.
Meski dianggap ilegal, ada banyak alasan kenapa pemain sengaja menggunakan cheat di GTA V. Mulai dari tidak terkalahkan, kendaraan kerena, dan trik-trik lain yang membuat permainan semakin menyengangkan.
Untuk mengaktifkan cheat GTA V di PS3 pemain cukup masukan kode kombinasi tombol dalam game dan akan muncul Cheat Activated jika berhasil. Sementara, untuk menonaktifkannya pemain cukup masukkan kode kembali.
Berikut cheat GTA V yang sering digunakan di PS3:
- Peluru Tak Terbatas: L1, R1, Kotak, R1, Kiri, R2, R1, Kiri, Kotak, Bawah, L1, L1
- Putaran Amunisi Peledak: Kanan, Kotak, X, Kiri, R1, R2, Kiri, Kanan, Kanan, L1, L1, L1
- Serangan Jarak Dekat Eksplosif: Kanan, Kiri, X, Segitiga, R1, Bulat, Bulat, Bulat, L2
- Kebal (5 menit): Kanan, X, Kanan, Kiri, Kanan, R1, Kanan, Kiri, X, Segitiga
- Darah dan Armor: Lingkaran, L1, Segitiga, R2, X, Kotak, Lingkaran, Kanan, Kotak, L1, L1, L1
- Senjata dan Peluru Ekstra: Segitiga, R2, Kiri, L1, X, Kanan, Segitiga, Bawah, Kotak, L1, L1, L1
- Peluru Meledak: Kanan, Kotak, X, Kiri, R1, R2, Kiri, Kanan, Kanan, L1, L1, L1
- Peluru Api: L1, R1, Kotak, R1, Kiri, R2, R1, Kiri, Kotak, Kanan, L1, L1